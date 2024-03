Walter “Paté” Centeno se ofrece abiertamente a dirigir a un equipo grande que no es Saprissa

Walter "Paté" Centeno aseguró que quiere volver a dirigir un equipo grande de Centroamérica (Rafael Pacheco Granados)

Walter “Pate” Centeno, exjugador y exentrenador del Deportivo Saprissa, afirmó que quiere volver a dirigir un equipo grande de Centroamérica y destronar a un entrenador que lo hizo sufrir.

El timonel le dio una entrevista al Diario Diez de Honduras, donde contó lo que espera del duelo de repechaje entre Costa Rica y los Catrachos y también habló de su futuro como técnico, revelando que quiere llegar al Motagua.

Ante la consulta sobre su futuro, contó que tras su paso por Fútbol Consultants, está esperando una oportunidad en Costa Rica o fuera de ella.

“En su momento tuve una oportunidad de ir a dirigir a Honduras, me habían llamado de Motagua, pero al final contrataron otro entrenador, estoy disponible, con la mayor gana de dirigir un equipo. Estoy esperando cualquier oportunidad de trabajo, donde sea, será un privilegio. Quería ir al Motagua por la situación que pasaba el equipo y porque hay una supremacía del Olimpia”, contó.

La opción de ir al Motagua le ilusionaba por poder enfrentar a Olimpia Pedro Troglio y por la historia entre los dos equipos, ya que lo comparó con Saprissa y Alajuelense.

“Dirigiendo al Saprissa había enfrentado al Olimpia y me gustó enfrentarlo, me dejó buenas sensaciones. También me tocó jugar la final contra Motagua. Tengo buenos recuerdos de Honduras, siempre que fui a ese país me fue bien, no me puedo quejar. Yo estaba muy entusiasmado cuando me llamaron del Motagua, pero sigo con la puerta abierta y pendiente del celular”, concluyó.