Paulo Wanchope estalla en vivo y desmiente a periodista por polémica en Cartaginés con Marcel Hérnandez

El exfutbolista y técnico Paulo Wanchope explotó en plena transmisión de Tigo Sports Radio para desmentir versiones sobre su etapa en Cartaginés, luego de que el periodista Keish Gómez revelara supuestos conflictos en el camerino.

Según lo dicho en el programa, Wanchope habría comparado a Marcel Hernández con Didier Drogba, situación que habría generado molestias en el cubano y que habría roto la relación que ambos tenían, recordando que fue Chope quien lo trajo al club.

Wanchope llamó en vivo

Wanchope llamó en vivo para desmentir versión sobre Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero no se quedó callado y decidió intervenir directamente en el programa: “Quería tener la oportunidad de hablar, de aclarar porque el nombre siempre ha sido muy manoseado… ya es mucho daño lo que se hace”, afirmó.

Además, cuestionó al periodista:“Me parece muy irresponsable que salga diciendo eso muy a la ligera, mínimo me hubiera llamado antes”.

La respuesta del periodista

Por su parte, Keish Gómez respondió en vivo y sostuvo su versión: “Si usted se sintió irrespetado le pido disculpas, pero lo voy a mantener porque hablé con un jugador campeón de ese Cartaginés”.

El comunicador aseguró que la información proviene de fuentes directas.

Keishmer Gómez periodista que se enfrentó a Chope (Facebook Keish Gómez)

Wanchope defendió su postura

Lejos de bajar el tono, Wanchope explicó su forma de trabajar: “Si yo quiero potenciar un jugador… lo voy a llevar al límite porque es mi responsabilidad. Hablan de mi forma, pero siempre he sido muy educado y voy a llevar a los jugadores al limite”.

Sobre el tema del camerino, también fue claro:“Hubo un grupo que interpretó mal… estaban incómodos porque llegaban trasnochados, con olor a guaro”.

Niega polémica por el título

El técnico también rechazó haber dicho que el campeonato fue por pura guaba como había dicho Ronald Mauricio Montero en un programa:“Lo que dije fue que había gente afuera que pensaba eso y que había que demostrarlo ganando otra vez”.

Wanchope cerró señalando que no es justo que se maneje una sola versión: “No me parece justo que se estén creando historias y mentiras”.

Para finalizar la polémica a Chope le preguntaron que cómo quedó su relación con Marcel Hernández y fue muy directo.

“La relación Marcel quedó mal porque es un maleducado”, afirmó, agregando que en un momento se topó a Kevin Briceño en el Proyecto Goal y aclaró algunos malentendidos que había entre ellos.