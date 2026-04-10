Teleguía Deportes

Paulo Wanchope estalla en vivo y desmiente a periodista por polémica en Cartaginés con Marcel Hérnandez

El exdelantero costarricense intervino en vivo para desmentir versiones sobre su paso por Cartaginés.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El exfutbolista y técnico Paulo Wanchope explotó en plena transmisión de Tigo Sports Radio para desmentir versiones sobre su etapa en Cartaginés, luego de que el periodista Keish Gómez revelara supuestos conflictos en el camerino.

Según lo dicho en el programa, Wanchope habría comparado a Marcel Hernández con Didier Drogba, situación que habría generado molestias en el cubano y que habría roto la relación que ambos tenían, recordando que fue Chope quien lo trajo al club.

Wanchope llamó en vivo

28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF.
Wanchope llamó en vivo para desmentir versión sobre Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero no se quedó callado y decidió intervenir directamente en el programa: “Quería tener la oportunidad de hablar, de aclarar porque el nombre siempre ha sido muy manoseado… ya es mucho daño lo que se hace”, afirmó.

Además, cuestionó al periodista:“Me parece muy irresponsable que salga diciendo eso muy a la ligera, mínimo me hubiera llamado antes”.

La respuesta del periodista

Por su parte, Keish Gómez respondió en vivo y sostuvo su versión: “Si usted se sintió irrespetado le pido disculpas, pero lo voy a mantener porque hablé con un jugador campeón de ese Cartaginés”.

El comunicador aseguró que la información proviene de fuentes directas.

Keishmer Gómez periodista que se enfrentó a Chope (Facebook Keish Gómez)

Wanchope defendió su postura

Lejos de bajar el tono, Wanchope explicó su forma de trabajar: “Si yo quiero potenciar un jugador… lo voy a llevar al límite porque es mi responsabilidad. Hablan de mi forma, pero siempre he sido muy educado y voy a llevar a los jugadores al limite”.

Sobre el tema del camerino, también fue claro:“Hubo un grupo que interpretó mal… estaban incómodos porque llegaban trasnochados, con olor a guaro”.

Niega polémica por el título

El técnico también rechazó haber dicho que el campeonato fue por pura guaba como había dicho Ronald Mauricio Montero en un programa:“Lo que dije fue que había gente afuera que pensaba eso y que había que demostrarlo ganando otra vez”.

Wanchope cerró señalando que no es justo que se maneje una sola versión: “No me parece justo que se estén creando historias y mentiras”.

Para finalizar la polémica a Chope le preguntaron que cómo quedó su relación con Marcel Hernández y fue muy directo.

“La relación Marcel quedó mal porque es un maleducado”, afirmó, agregando que en un momento se topó a Kevin Briceño en el Proyecto Goal y aclaró algunos malentendidos que había entre ellos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tigo SportsKeish GómezPaulo WanchopeMarcel Hernández
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.