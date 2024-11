Yokasta Valle aclaró si son reales o no fotos de ella aparentemente desnuda

Yokasta Valle, salió a hablar sobre filtración de fotos (Instagram)

Yokasta Valle se cansó y salió a aclarar si son o no reales las fotos de ella desnuda que andan dando vueltas en redes sociales durante los últimos días.

La boxeadora costarricense subió un pequeño video en sus redes sociales para aclarar una fea situación que está pasando y es que asegura que le han llegado varias fotos donde ella aparece desnuda.

“Yo sabía que en algún momento esto podría pasar y me voy dando cuenta desde hace ratillo y ahora, como muy seguido de que han estado compartiendo en grupos de WhatsApp fotos mías supuestamente desnuda. Es obviamente Inteligencia Artificial, no soy yo”, comentó.

Ella agregó que las fotos la ofenden de todas las formas posibles, pues el cuerpo que, en apariencia, le puso la Inteligencia Artificial, no le gustó tanto.

“Más bien me ofende porque yo tengo mejor cuerpo. Se las compartieron a Mario (Vega, su promotor) diciendo que andaban circulando y evidentemente él sabe que no soy yo. Tener OnlyFans no significa que salgo desnuda, no, al contrario”, concluyó divertida.

Este problema que vive la campeona del mundo le ha pasado a otras famositicas como Johanna Villalobos.