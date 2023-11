Yokasta Valle reveló el gran sueño que tiene y solo ella pueda hacerlo realidad

Yokasta Valle (Albert Marín)

La boxeadora costarricense Yokasta Valle contó cuál es su sueño pendiente tras pelear contra Anabel “Avispa” Ortiz.

La tica se enfrentó a la mexicana la noche de este sábado en el Polideportivo de Cartago y tras retener sus dos títulos mundiales en las 105 libras, dijo lo quiere para su carrera.

“Quiero ir a Puntarenas, la casa se respetó y quiero ir a muchos lugares, mi sueño es llenar el Estadio Nacional y vamos por eso, ese es mi sueño ahora, yo sé que lo podemos cumplir y sorprender al mundo”, contó en un live de Instagram.

Con respecto a un golpe que le quedó en uno de sus pómulos, tranquilizó a sus seguidores diciendo que no le molesta.

“Es maquillaje del deporte, no me duele, en serio que no me duele, es un moretillo, ya está desinflamado, fue por esos cabezazos”, agregó.

La nacional quiere unificar títulos, pero para eso necesita ganarle a la norteamericana Seniesa Estrada, quien es dueña de los otros dos títulos mundiales en esa categoría y esa es la pelea que sueña con llevar al Nacional.

“Se va a dar si ella quiere, yo ya le dije”, le contó a un seguidor que le dijo que ahora seguía la estadounidense.

“Los quiero mucho, gracias por el apoyo, vamos por más, pero mientras me voy a tomar unas vacaciones porque no sabemos qué es lo que sigue”, concluyó.