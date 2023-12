Yokasta Valle sacó las uñas para defender a su hermana en redes sociales

Yokasta Valle defendió con todo a su hermana Naomi (Alonso Tenorio)

Una publicación sobre la ropa de la joven boxeadora costarricense Naomi Valle, hermana de Yokasta, creó un debate en redes sociales y la campeona del mundo sacó las garras.

Todo se inició por un posteo de un usuario de X (antiguo Twitter), quien aseguró que le llamó la atención que la deportista usara ropa con la bandera de Estados Unidos previo a una de sus peleas, a pesar de que representaba a Costa Rica, hecho que no le gustó a Yokasta, quien salió a defender a su hermana.

La publicación generó bastantes reacciones, pero la más importante fue la de Yoka, quien no dudó en aclarar que no era la bandera del país norteamericano, sino más bien ropa que representaba a la Mujer Maravilla.

“Será porque es el traje de la mujer maravilla y no la bandera de US 😉, relax, no todo es criticar, ojalá fuera más apoyar”, contestó Yokasta.

LEA MÁS: Yokasta Valle se despidió del 2023 mandándole un nuevo filazo a Seniesa Estrada

A pesar de que la propia Yokasta aclaró la situación, el usuario siguió diciendo que eso no representaba al país, que hubiera sido mejor un traje de colibrí o la guaria morada, mensaje que molestó a algunos seguidores que se metieron al debate a defender a las boxeadoras.

“Golpe a la mandíbula y a dormir”, “Era defenderse, no mandarlo a dormir tan temprano”, “Yokasta no solo en ring, noquea a la gente”, “K.O y a dormir”, “Gracias a las dos por representar tan bien al país”, “Gancho al hígado”, “Lo mandó a la lona”, escribieron algunos.