A Araya Vlogs se le subió el apellido por una bajeza que está haciendo con él

Christopher Araya de Araya Vlogs (Instagram)

Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, se mostró enojado como pocas veces al darse cuenta de unos rumores que lo vinculan con un partido político.

El querido creador de contenido contó que se dio cuenta de que algunas personas que salieron en un video que subió sobre la gentrificación en Costa Rica, los iban a despedir y además vio que en X había publicaciones que aseguraban que dicho video lo pagó un partido político.

Al creador de contenido le molestó mucho la acusación, ya que asegura que todo su contenido es idea suya y nadie le dice qué hacer o decir.

“Me mandaron que mucha gente dice que ese video fue pagado, pero bueno, gracias a Dios no necesito que un partido político pague mis videos. De hecho, ese video ni siquiera tenía que hacerlo, lo hice porque es un tema de interés ahorita en el país, pero no tengo la necesidad ni de recibir plata de un periódico, ni de un partido, no me interesa y bastante me ha costado lo que he hecho como para ensuciarme así las manos”, explicó molesto.

Luego, volvió a publicar el video para aclarar que es solo informativo y a su manera con gente de zonas turísticas que quisieron contar lo que viven día a día con el turismo y es que cada vez más pueblos son transformados en lugares ideales para los turistas, pero caros para que los ticos locales puedan vivir, lo que los obliga a irse a buscar otros pueblos.

“Solo se narran los testimonios de la que gente que vive en esas zonas afectadas, ni siquiera es mi opinión, ni la verdad absoluta, tampoco. El video no apoya ni a la izquierda ni a la derecha, no sé de dónde sacan tantas tonteras”, concluyó.