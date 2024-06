A Pepe Aguilar le llenaron las redes sociales de divertidos y originales comentarios por su hija

Pepe Aguilar es tendencia en redes sociales por lluvia de comentarios que ha recibido por relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Arturo Holmes/AFP)

Pepe Aguilar fue la víctima colateral de la polémica relación entre su hija, Ángela Aguilar, y el cantante Christian Nodal.

En los últimos quince días, Nodal anunció su separación de Cazzu y confirmó su inesperada relación con la menor de la dinastía Aguilar, por lo que ambos han sido centro de críticas, más cuando confirmaron que su amor es un proceso de años y no nació de un día para otro.

En medio de esa situación, muchos decidieron molestar al intérprete de “Ni contigo, ni sin ti” y en medio de su viaje por Japón, le han llenado sus redes sociales de divertidos y originales mensajes, algunos algo subidos de tono, pero todos sobre su nuevo pariente político.

“Don Pepe, aquí en México ‘la gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante’”, “Trae un detallito para un bebé, acá te explico”, “Don Pepe, no se le olvide un regalito para una nietastra”, “Don Pepe, no compre la revista Hola”, “Don Pepe, comienza una nueva vida en Japón, aquí en México las cosas se están poniendo bien raras”, “Don Pepe, me enteré cazzualmente de algo importante”, “Don Pepe, hable a la casa para ver si todo está bien”, “Don Pepe, regrese, ya es abuelo, nieto prestado, pero nieto”, “Donde Pepe, Dora anda explorando por donde no es”, fueron algunos de los comentarios.

De momento, el artista no se ha referido al tema, pero publicó un video en Tiktok donde sale con su perro y aseguró que ese era su hijo favorito, por lo que se podría interpretar que no está muy contento con su hija menor.