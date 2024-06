A periodista de Teletica le llueven críticas y hasta Mario Segura salió a defenderlo

Mario Segura compartió un bonito mensaje para Daniel Quirós recordando su paso por Teletica (Tomada de Facebook)

Mario Segura compartió un emotivo mensaje de admiración a su colega y amigo Daniel Quirós, quien ha sido centro de críticas durante los últimos días.

Al actual narrador de Teletica Deportes le han llovido críticas en redes sociales tras los dos primeros partidos de la eliminatoria mundialista y en medio de esto, Segura, quien fue su compañero muchos años, le envió un emotivo mensaje.

“Aprecio y admiración para Daniel Quirós: gran narrador, periodista, presentador, comentarista. Amigo, humilde y sincero. Bendiciones mi líder”, escribió en su Facebook con una foto de ambos en canal 7.

Quirós agradeció el gesto de apoyo y cariño de su exjefe y recordó el respaldo que le ha dado durante su carrera.

“Un abrazo, mi querido y respetado jefe, mi líder… siempre has sabido del cariño y agradecimiento que te tengo por la confianza y el respaldo que siempre me diste y me has dado… un placer haber estado juntos tantos años… gracias por esas palabras… se te quiere mucho…”, respondió.

Las críticas a Quirós han sido por su forma de narrar los choque de la Tricolor y es que a más de uno no le gusta su estilo y lo han dejado claro en redes sociales.

“Yo prefiero ponerle mute y narrarlo yo antes que escuchar a Daniel Quirós. Y hay gente que ve la Champions por ahí”. “Óscar Segura (narrador del 6) es mil veces mejor”, “La de Teletica con Daniel Quirós y Ciccia, da pena de un lado y oír hablando a Ciccia como si fuera Bielsa, no gracias”, fueron algunos comentarios en X (antes conocido como Twiter).

Daniel Quirós Narrando, Claudio Ciccia comentando, Calvo y Cascante defendiendo.



Esta copa América no pinta nada bien. — Wing Derecho 🇨🇷⬛️🟥🇨🇷 (@WingDerecho10) June 10, 2024

En un canal Daniel Quirós 🤮🤮🤮 y en el otro Everardo Herrera 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — Gus (@gustavosolis70) June 9, 2024