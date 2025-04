Actor que le dio vida Superman está de vacaciones en Costa Rica y esto le mostró a sus seguidores

Póster de la serie 'Smallville', que contó con 10 temporadas. (Wiki/Wiki)

El actor estadounidense Tom Welling, famoso a nivel mundial por darle vida a Clark Ken (Superman) en la serie Smallville está de vacaciones en Costa Rica.

El también productor de 47 años es posible que haya venido a celebrar su cumpleaños, ya que este próximo 26 abril estará de manteles largos.

Welling le compartió a sus seguidores que está de vacaciones en Tiquicia junto con su esposa, sus hijos y algunos otros familiares.

El actor publicó en su Instagram unas imágenes donde se le ve muy feliz disfrutando de alguna playa de Tiquicia.

“Costa Rica, pura vida, baby”, escribió en la descripción.

Aunque él no dio muchos detalles, su esposa ha estado subiendo contenido de sus vacaciones desde hace tres días y es que están encantados con el país.

“Desenchufar y celebrar ha sido el mejor regalo de toda una vida. Mis amigos, mi familia. Te Amo, Costa Rica. El Pura vida es toda mi personalidad ahora”, escribió en sus publicaciones.

La publicación del actor se llenó de comentarios de ticos que lo vieron por muchos años en la pantalla y es Welling tiene gran fama mundial gracias a que le dio vida Superman durante una serie de 10 temporadas, pero aparte de ese gran papel, también ha sido parte de cintas como: Cheaper by the Dozen (2003), The Fog (2005) y Draft Day (2014) y tuvo un papel destacado en la serie Lucifer como Marcus Pierce/Caín.

Hace poco expresó en una entrevista que le gustaría volver a interpretar al Hombre de Acero en otra serie o película, pero en los últimos años ha estado más enfocado en la televisión y en otra faceta que ama y en la que le va muy bien, como director de cine.

Tom Welling y su familia están de vacaciones en Costa Rica (Instagram/Tomada de Instagram)