Actor tico demuestra que no hay que pasar por Teletica ni Repretel para llegar a Televisa

David Ulloa, actor tico que triunfa en Televisa (Cortesía)

El actor costarricense, David Ulloa, dejó Costa Rica para conquistar México de la mano de Televisa y rodeado de grandes estrellas del espectáculo latinoamericano.

El joven de 25 años, oriundo de Tilarán de Guanacaste, dejó su amada tierra, su carrera y su familia para ir a México a buscar sus sueños y su verdadera pasión.

“Bueno, yo soy periodista y productor audiovisual, pero en el 2022 empecé a estudiar actuación en Televisa,. Soy modelo y actor. Todo empezó desde muy chiquito, mi sueño siempre fue ser artista y siempre me gustó cantar, actuar y bailar y se me dio la oportunidad en Televisa”, nos contó.

Ulloa ama Costa Rica y lamenta que sus sueños no se puedan hacer realidad aquí, donde están su familia y amigos.

“Yo empecé modelando y gracias a eso pude salir del país y conocer México y ver cómo era que se manejaban las cosas fuera del país, porque yo estoy muy agradecido con mi país, me encanta Costa Rica, yo desearía vivir allá, pero si tuviera las mismas salidas laborales del mundo artístico que tienen otros países como México”, explicó.

La oportunidad de ir al país azteca llegó en un gran momento y tuvo que tomar la decisión que le cambió la vida.

“Después de ir a modelar a México volví a Costa Rica, terminé mi carrera en periodismo en la Universidad de Costa Rica e inmediatamente después me contrataron en un medio y empecé a trabajar. Me gusta la carrera, pero no era 100% feliz y en ese momento me di cuenta de que el CEA (Escuela de Televisa) estaba abriendo un nuevo proceso y yo había aplicado dos veces y no había entrado, pero decidí volver a aplicar el último día”.

A pesar de que para él parecía un sueño truncado, cuando menos lo pensó lo llamaron de Televisa y le dijeron que querían que fuera parte de la nueva generación de estudiantes, lo que marcó un antes y un después.

El CEA le abrió las puertas en famosas series y telenovelas

David Ulloa, actor tico que triunfa en Televisa (Cortesía)

Entrar a estudiar a la escuela de actuación del canal más famoso de México y sobresalir, le permitió hacer el proceso más rápido que los demás.

“Cuando llegué era el mayor de mi grupo a los 23 años y fue complejo adaptarme al sistema a la exigencia porque hay clases de actuación, de baile, canto, lectura, literatura, pero el primer año no me tomaron en cuenta para nada y fue difícil. Hasta que el director Eugenio Cobo me sentó y me dijo tú ya estás listo para trabajar, son tres años, pero te voy a adelantar a tercero, es una orden”, contó.

En el 2023, en tercero, ganó todas las competencias y estuvo de protagonista en el show final de la escuela, algo que le permitió tener oportunidades en “Como dice el dicho”, “El doctor del pueblo” y “La Rosa de Guadalupe”.

“El año pasado el vicepresidente de Televisa me ayudó, es como uno de mis padrinos, porque ellos ven el esfuerzo, tu talento y te ayudan. Yo todos los días voy, les toco la puerta a los productores y les dejo mi currículum, aunque el día siguiente lo vea en la basura, vuelvo a ir”, explicó.

En la actualidad, mientras busca nuevas oportunidades, tiene la fortuna de que unas agencia de modelaje, otra de redes sociales y “Prensa Danna” una de las más reconocidas empresas de imagen y relaciones públicas, lo ficharon.

“Prensa Danna maneja a Gloria Trevi, a Belinda, a grandes de México y aunque mi sueño nunca ha sido ser famoso, es lindo ver a dónde te lleva la vida, de poder encontrárselos en un evento, topárselos en el canal y estar con ellos. Una de mis metas es representar el talento que tiene Costa Rica, que es mucho, pero no hay salidas artísticas”.

Él agregó que trata de no emocionarse demasiado cuando conoce gente que vio en la televisión desde niño, porque el secreto es tratarlos de tú a tú y no portarse como un fan, por suerte descubrió que la mayoría son personas normales y muy amables.

David Ulloa, también sobresale en el canto (Cortesía)

Una de las cosas que más le afecta es estar lejos de su familia, pero lo compensa con la comunidad de ticos que lo rodea.

“A Maribel Guardia no la conozco, nos hemos escrito, pero conozco a Karla Gómez, soy muy cercano a Mariluz Bermúdez y tratamos de hacer comunidad, de hacer reuniones con las personas ticas, como Natalia Carvajal, Norman Elizondo, el influencer José González, nos reunimos y nos apoyamos”, comentó.

Mientras sigue impulsando su carrera y dejando su nombre y el de Costa Rica en alto, participa en castings con el sueño de ser protagonista juvenil de una telenovela y después seguir rompiendo fronteras.