Actriz de Netflix dio una declaración sobre Costa Rica que abrió debate sobre la seguridad del país

Nicole Wallace estuvo sola de vacaciones en Costa Rica (Instagram)

La famosa actriz española Nicole Wallace dio una inesperada declaración sobre Costa Rica que limpia la imagen de inseguridad del país.

Aunque en los últimos años la violencia que hay en Costa Rica ha traspasado las fronteras, la actriz de la serie de Netflix “Ni una más”, defendió a Tiquicia y el pura vida.

La española le dio una entrevista a la revista Glamour España y habló sobre un viaje que hizo sola a Costa Rica.

“Quiero volver, esta soy yo en Costa Rica. Es un sitio donde quise ir siempre, porque siempre quise ver perezosos y es un sitio muy seguro para viajar sola”, recomendó.

Ella agregó que pudo cumplir con su objetivo en el país.

“Vi perezosos, sí, sí. Estuve una semana en un refugio de animales trabajando y vi un montón. Siempre había querido viajar sola porque decían que era una experiencia muy buena. Acaba de terminar de firmar ‘Ni una más’ y estaba muy cansada y decidí irme tres semanas de mochilera yo sola, estuve en un hotel en Santa Teresa”, explicó.

El video generó un debate en los comentarios, donde algunos ticos le agradecieron a Nicole que hable tan bien del país, mientras que otros usuarios aseguraron que ya no es un lugar seguro.

“Costa Rica no es seguro y menos para viajar solo”, “Realmente, muy seguro no es”, “Definamos seguro”, “Ya Costa Rica de seguro no tiene nada”, “Mi Costa Rica hermosa”, “Costa Rica es el país más bello del mundo”, “Gracias por hablar bien de mi tierra”, “Mi país”, son algunos de los cientos de comentarios.