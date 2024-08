Actriz Sofía Chaverri no aguantó nada y ubicó a seguidor que le hizo un comentario machista

Sofía Chaverri no se dejó de un comentario machista y se defendió con todo (Rafael Pacheco Granados)

La actriz Sofía Chaverri no se dejó de un seguidor que le tiró un comentario con tintes machistas y hasta lo expuso en sus redes sociales.

La artista costarricense sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram y publicó una foto de un comentario feo que recibió sobre su vida amorosa.

Todo inició porque la cuenta oficial de “Mujercitas”, obra de teatro que protagoniza, compartió un video donde ella cuenta la historia de amor de cuando un mejor amigo se le declaró y ella tuvo que rechazarlo, porque solo lo veía como amigo, historia que en realidad no le pasó a ella, pero sino al personaje que interpreta.

La publicación tuvo un comentario que le llamó la atención y decía: “Y en la vida real sigue solita... La va a dejar el tren”.

El mensaje le molestó tanto que le tomó una captura e hizo un video para sus historias, con el fin de exponer que a los hombres por lo general, no le hacen ese tipo de comentarios sobre su vida personal y sí a las mujeres.

“Hola, don... Vea como usted se tomó la libertad de hacer este comentario, yo me voy a tomar la libertad de pensar que este comentario no me lo hace a mí porque soy una mujer de más de 30 que está soltera. Me imagino que usted le hace estos mismos comentarios a hombres de mi edad, solteros también”, mencionó.

Con el fin de probar su punto, le preguntó a un amigo que tenía cerca, si a él le había pasado eso alguna vez.

“¿Alguna vez cuando estuviste soltero a mi edad te hicieron un comentario como el que me hizo don... Mira es que yo tan ingenua estaba segura de que don... le hace estos comentarios tanto a hombres como a mujeres”.

Para cerrar el tema, agregó una foto con un mensaje claro: “Es que voy en avión, don...”, concluyó.