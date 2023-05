¿Actuaría desnuda? Esto dijo Sofía Chaverri ante la curiosidad de sus seguidores

Sofía Chaverri vive su mejor etapa profesional y personal. Nunca da nada por sentado y agradece cada nueva oportunidad laboral. Todo en su vida viene desde la gratitud. Foto: Cortesía

La actriz costarricense Sofía Chaverri habló con sus seguidores de redes sociales y contó si se animaría a hacer un desnudo.

En medio del estreno de su nueva obra de teatro “Una semana nada más”, la actriz se tomó el tiempo de hacer una dinámica con sus miles de seguidores en Instagram.

Chaverri dejó que le hicieran algunas preguntas sobre su carrera, unas más profundas y atrevidas que otras.

Ante la consulta de sí se animaría hacer algún desnudo en teatro, televisión o cine, ella respondió que depende la situación.

“No veo por qué no. Siempre y cuando esté justificado y cuidado, que no sea un simple desnudo por vender o por hacerlo y ya”, contestó.

La intérprete de la querida “Rosalinda” también habló sobre las cosas que más le gustan de ella y de su amor al teatro.

“Me gusta que soy muy valiente, determinada y esforzada, me gusta que me gusta como soy, que estoy en paz con mi cuerpo, que me puedo reír de mí misma y que me caigo muy bien”, contó.