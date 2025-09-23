Adela Noriega: los misterios que rodean a la actriz y las revelaciones que hizo excompañera

Pocos saben de la vida de Adela Noriega. (Televisa)

Adela Noriega sigue siendo un misterio para sus fans: la querida actriz mexicana desapareció de la vida pública y nadie sabe a ciencia cierta qué hace ni dónde está, pues ha mantenido su vida privada bajo un absoluto secreto.

Según People en Español, la actriz Adriana Nieto. quien estuvo con Noriega en la novela “El privilegio de amar” (1998), habló de lo peculiar que era trabajar con ella.

“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente. Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más… pero era muy educada”, dijo.

Según contó, la estrella solía llamar a todos por “flaquita” y siempre saludaba con un “hola”.

Adela Noriega participó en varias novelas.

“Terminaba de grabar y se iba a su camerino. Eso sí, siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, detalló.

El secretismo que rodeaba a Adela Noriega no solo desconcertaba a sus compañeros de reparto. Según relató Nieto, nadie lograba saber dónde vivía o qué hacía.

“En las telenovelas uno termina enterándose de todo sobre los demás, pero de ella, nada”, detalló.

Adela Noriega comenzó como modelo en los años 80 y pronto se ganó a la audiencia con su talento y belleza.

Protagonizó algunas de las telenovelas más icónicas de Televisa, como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel y Amor real, esta fue su última aparición en televisión. Desde entonces, la actriz se ha mantenido alejada del medio y solo se han tenido noticias de ella en contadas ocasiones.

La vida personal de Noriega siempre estuvo envuelta en rumores, desde supuestos amores con políticos hasta especulaciones sobre su retiro; sin embargo, nada de esto se confirmó, y su silencio solo aumenta el misterio que la rodea. Hoy, su nombre sigue despertando fascinación y nostalgia entre quienes la recuerdan como una de las grandes estrellas.