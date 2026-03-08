Teleguía Farándula

Adriana Durán recibió noticia de uno de sus hijos que le cambiará la vida para siempre

La reconocida periodista deportiva costarricense compartió la noticia en redes sociales y rápidamente recibió mensajes de cariño

Por Hillary Chinchilla Marín

La reconocida periodista deportiva costarricense Adriana Durán compartió este domingo una noticia muy especial en sus redes sociales: se convertirá en abuela por primera vez.

La comunicadora, quien trabajó durante muchos años en Teletica Deportes y actualmente labora en la Federación Costarricense de Fútbol, anunció que su hijo mayor, Diego Estrada, espera su primer hijo junto con su pareja.

Adriana Durán anunció en redes sociales que será abuela por primera vez. (Instagram/Instagram)

Una noticia llena de emoción

Durán dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de la pareja para celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia.

Un maravilloso regalo de Dios y de la vida es multiplicar el amor… Desde ya la espero con la mayor ilusión y el deseo de ser la mejor abuelita del mundo”, escribió la periodista.

Lluvia de felicitaciones

La publicación rápidamente generó múltiples reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y colegas, quienes le enviaron buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

Aunque el anuncio es reciente, la periodista ya ha recibido numerosos comentarios llenos de cariño, celebrando la llegada de su primer nieto.

Diego Estrada, hijo de la periodista, espera su primer hijo. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA

