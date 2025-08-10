Alajuelense vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Este domingo, el plato fuerte de la tercera jornada del torneo de Apertura es el encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.
Tras competir entre semana en Copa Centroamericana, donde los manudos ganaron y los florenses perdieron, ahora deberán enfocarse en el campeonato nacional, donde al Team le urgen puntos.
El partido está pactado para este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Quienes no puedan ir a la Catedral lo podrán seguir en vivo por medio de la transmisión del canal de cable Futv, disponible en la mayoría de las cableras del país.
🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁— Alajuelense (@ldacr) August 10, 2025
🏆 Jornada 3 / Apertura 25’
🆚 CSH
🕒 5:00p.m
🏟 Est. Alejandro Morera Soto
📺 FUTV
🎟️ https://t.co/DWVI30TIoS
Presentado por: @BYDCostaRicaOfi #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/0DgVrWBkKw