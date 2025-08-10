Deportes

Alajuelense vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Alajuelense y Herediano se medirán en un intenso choque por campeonato nacional

Por Hillary Chinchilla Marín
Recopa 2025,entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano
Alajuelense y Herediano se medirán esta tarde en la tercera jornada del torneo de Apertura (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este domingo, el plato fuerte de la tercera jornada del torneo de Apertura es el encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.

Tras competir entre semana en Copa Centroamericana, donde los manudos ganaron y los florenses perdieron, ahora deberán enfocarse en el campeonato nacional, donde al Team le urgen puntos.

El partido está pactado para este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Quienes no puedan ir a la Catedral lo podrán seguir en vivo por medio de la transmisión del canal de cable Futv, disponible en la mayoría de las cableras del país.

