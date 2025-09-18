Teleguía Farándula

Alejandro Fernández habló sobre la crisis de salud que lo dejó fuera de los escenarios varios días

Alejandro Fernández habló de todas las complicaciones que tuvo con su salud

Por Fabiola Montoya Salas
Alejandro Fernández y su hija Camila
Alejandro Fernández contó las complicaciones que tuvo. En la foto Fernández y su hija Camila.

El cantante mexicano Alejandro Fernández, más conocido como El Potrillo, contó que atravesó una crisis de salud bastante complicada que lo obligó a cancelar varios de sus conciertos.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, el artista, de 54 años, relató lo mal que la pasó y los síntomas que lo tuvieron fuera de los escenarios durante varios días.

09/08/2024, Heredia, Centro de Eventos Pedregal, concierto Alejandro Fernández.
Alejandro Fernández estuvo mal de salud. (Jose Cordero)

“Se me juntaron varias cosas. Tengo un problema en los ojos que me provoca una alergia y si no me la atiendo a tiempo se convierte en una infección. Fui al oftalmólogo y me recetó un medicamento muy fuerte para el estómago. Resulta que yo tenía encapsulada una bacteria de salmonella y no me di cuenta; cuando se expandió, me destrozó el estómago”, comentó.

El intérprete de “Me dediqué a perderte” aseguró que los malestares fueron tan intensos que no podía comer, caminar ni siquiera tomar agua, lo que lo obligó a detener su gira para recuperarse.

Su amiga y conductora Lili Estefan confirmó que la situación fue seria.

“Yo me preocupé mucho, lo llamé la semana pasada y estaba mal, pero gracias a Dios ya está recuperado”, comentó en el programa.

Tras el mal rato, Fernández ya regresó a los escenarios. De hecho, se presentó en Las Vegas, donde compartió tarima con su hija Camila Fernández en un concierto especial al que también asistió su madre, doña Cuquita, quien disfrutó del show de principio a fin.

