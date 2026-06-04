Amanda Moncada reveló que acaba de pasar por una delicada y muy complicada cirugía de trasplante

La empresaria, experta en moda y una de las figuras más queridas del medio de la farándula costarricense, Amanda Moncada, reveló que recientemente enfrentó uno de los desafíos más importantes de su vida al someterse a un trasplante de cadera.

La confesión la realizó durante una entrevista en el programa Los Doctores, de Teletica, donde sorprendió al contar que la operación ocurrió hace apenas dos meses y que el proceso de recuperación ha sido todo un reto.

Amanda Moncada enfrentó una nueva batalla de salud

Amanda Moncada contó en Los Doctores que hace dos meses fue sometida a un trasplante de cadera. (La /la teja)

Moncada explicó que la cirugía representó un importante desafío físico y emocional, especialmente porque llega después de años en los que también tuvo que enfrentar una dura lucha contra el cáncer.

“Acabo de pasar un trasplante de cadera, provocado probablemente por los medicamentos o también por la edad, pero uno se da cuenta que son procesos muy difíciles y complicados", mencionó.

Aunque no perdió el optimismo que la caracteriza, reconoció que el procedimiento la obligó a replantear muchas cosas y a enfocarse completamente en su recuperación.

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La empresaria ha sido abierta en distintas ocasiones sobre las secuelas que dejó aquella enfermedad y durante la conversación en Los Doctores también se abordó la posibilidad de que la condición que afectó su cadera pudiera estar relacionada con procesos derivados de su historial médico.

Una mujer que siempre ha sabido reinventarse

A lo largo de los años, la experta en moda se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas del país gracias a su trabajo en televisión, moda y emprendimiento.

Su historia también ha estado marcada por momentos difíciles que ha enfrentado con una actitud positiva y una enorme determinación.

Precisamente esa filosofía fue la que volvió a compartir durante la entrevista, donde dejó claro que, pese a la operación y los desafíos de salud, no piensa detenerse.

La reflexión que le dejó el proceso

La empresaria costarricense habló sobre uno de los procesos de salud más complejos que ha enfrentado recientemente. (La /la teja)

Lejos de enfocarse únicamente en las dificultades, Amanda aprovechó la conversación para compartir la enseñanza que le dejó esta nueva experiencia.

“Sigo con proyectos, porque yo creo que en la vida hay que tener proyectos, pequeños proyectos que te mantengan siempre mirando hacia adelante, que si a medio camino no funcionó, ni modo te fuiste, porque irnos no vamos a ir todos, creo yo que eso es una cosa que uno tiene que tener clara”, expresó.

La empresaria continuó con una reflexión que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

“Mientras estás en esta vida, disfrútalo, esto es un milagro fantasioso, esto es lo máximo, hay que amar la vida, hay que amar la vida, porque cuando vos amás la vida, cuando vos amás tus cosas, es una energía que (te llena)...”, manifestó durante el programa.