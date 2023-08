¿Amenazó Carlos Hernández a Diego Bravo? esto contó el youtuber

Diego Bravo mostró extraño mensaje que le mandó Carlos Hernández (Tomada de Instagram)

El conocido youtuber Diego Bravo recibió un extraño y poco específico mensaje del exfutbolista Carlos Hernández, tras hablar de él en un video.

Este domingo, el polémico creador de contenido compartió un video para actualizar a sus seguidores sobre lo que pasa en la farándula tica, donde habló sobre el exjugador del Club Sport Herediano y al parecer se molestó.

Bravo contó en el clip que al ex de Keyla Sánchez ya no se le veía tanto con una de sus mejores amigas, con las que se suponía tenía un romance, que se habían dejado de seguir en redes sociales y hasta había sido captado con otra misteriosa joven en un restaurante.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza da la cara y se defiende luego de que la acusaran de arruinar un matrimonio

Al parecer, esos comentarios molestaron a Hernández, ya que le habría enviado un mensaje a Bravo que no supo interpretar.

“Hay un tema que quiero hablar con ustedes, porque me parece importante. El día de ayer después de mi video recibí un mensaje de Carlos Hernández, como lo pueden ver, el mensaje muestra unos emojis de una libreta, como si me estuviera anotando algo a mí y también muestra un puño.

“Y se me hace algo bastante extraño, más que el mae me diga cuándo nos veamos, hablamos, yo le respondí, porque no tengo ningún problema, si quiere hablar conmigo, lo puede hacer por teléfono, pero no, al contrario, lo que recibo es este mensaje”, contó en su Instagram.

Bravo concluyó diciéndole al jugador que no tiene problema en que sea vean, pero no supo interpretar lo que quería decirle, ya que hasta se puede tomar como una amenaza y por eso hasta habilitó espacio para que sus seguidores le den su opinión.