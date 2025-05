Amigo cercano de Mimi Ortiz confirma si terminó su relación con Toni Costa

Toni Costa y Mimi Ortiz siguen muy enamorados (redes sociales/Instagram)

El bailarín español y la tica Libni “Mimi” Ortiz despertaron muchos rumores de que su relación había terminado y su amigo, el creador de contenido, Diego Bravo, aclaró la situación.

Últimamente, ninguno ha estado muy presente en las redes sociales del otro y Costa dejó de compartir contenido en el país, eso generó que muchos de sus seguidores pensaran que tal vez su amor había terminado y como no recibieron respuesta de ellos en los comentarios de sus publicaciones, acudieron a Bravo.

El youtuber hizo una dinámica de preguntas y respuesta en su perfil oficial de Instagram y se encontró con la consulta sobre los amigos que hizo en Mira quién baila.

“Me parece un poco triste porque he recibido muchos comentarios como estos y a veces no entiendo si la gente lo hace por chismear o es por las ganas de ver a esta pareja mal. Mimi hace como un mes andaba en Miami en la casa de Toni y no publicó absolutamente nada, porque no tiene por qué hacerlo. Toni llega a Costa Rica el sábado o el domingo y no ha dicho nada porque no tiene por qué hacerlo para demostrarle absolutamente nada a nadie”, explicó.

Diego agregó que para él que manejen su relación más privada es lo mejor, ya que asegura que hay mucha gente que no los quiere ver juntos.

“Incluso hay ex de Toni, que son ex de hace años, han saltado y han hecho bochinche porque él está con Mimi. Es importante aprender a que no todo se sube a redes sociales y no porque ellos no suban nada, significa que no están juntos, están superbién y se los aseguro yo”, finalizó.