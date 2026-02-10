Anda con parlante en mano y canta en inglés: el personaje que llama la atención en San José

David James arma su espectáculo callejero en el centro de San José con parlante en mano y canciones en inglés. foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Anda con parlante en mano, canta solo en inglés y no pasa desapercibido. David James es un cantante y bailarín profesional estadounidense que está de paso por Costa Rica y que se ha ganado el cariño de quienes caminan por el centro de San José.

La Teja conversó con él mientras armaba su propio espectáculo a unos 100 metros del Mercado Central. Con mucho estilo y seguridad, nos contó que vive viajando por distintos países y que actualmente recorre Nicaragua, Panamá y varios puntos de Centroamérica, animando cada ciudad con su música.

En Chepe se le puede ver en la Plaza de la Cultura, el Barrio Chino y el sector de la Coca-Cola. Ahí canta, baila y pone a más de uno a frenar su camino para quedarse viendo el show. La gente lo saluda, le graba videos y hasta se anima a sacar los pasos prohibidos.

Carlos Muñoz, modelo de Foto Club Costa Rica, se unió al show y destaca por su cabellera completamente blanca. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

David recordó que la última vez que visitó Costa Rica se quedó tres semanas y que ahora espera permanecer un par de semanas más.

Cuando llegamos a entrevistarlo, David no estaba solo. A su lado estaba otro artista que también roba miradas: Carlos Muñoz, un tico que destaca por su cabellera completamente blanca.

Mientras conversábamos y ambos armaban el show en plena calle. Carlos nos contó que es modelo de Foto Club Costa Rica y que decidió unirse a David después de verlo bailar en el centro de San José. Desde entonces hacen muy buen dúo y juntos llaman aún más la atención de quienes pasan.

“Aquí nos ponemos a bailar de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es vacilón que a la gente le guste el baile y la buena música, pero una de las cosas que más llama la atención es mi pelo. Aquí llegan a hacerme competencia con el pelo, pero yo les digo que nunca van a encontrar una persona de color con este tipo de pelo”, dijo entre risas.

Ambos se complementan, improvisan pasos y convierten cualquier esquina en un pequeño escenario. Entre el parlante, el baile y la energía que transmiten, logran que más de uno frene su camino para quedarse viendo el espectáculo.