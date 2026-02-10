Teleguía Farándula

Anda con parlante en mano y canta en inglés: el personaje que llama la atención en San José

David James, cantante y bailarín profesional estadounidense, habló con La Teja y contó por qué convirtió las calles de Chepe en su escenario

Por Fabiola Montoya Salas
David James
David James arma su espectáculo callejero en el centro de San José con parlante en mano y canciones en inglés. foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Anda con parlante en mano, canta solo en inglés y no pasa desapercibido. David James es un cantante y bailarín profesional estadounidense que está de paso por Costa Rica y que se ha ganado el cariño de quienes caminan por el centro de San José.

La Teja conversó con él mientras armaba su propio espectáculo a unos 100 metros del Mercado Central. Con mucho estilo y seguridad, nos contó que vive viajando por distintos países y que actualmente recorre Nicaragua, Panamá y varios puntos de Centroamérica, animando cada ciudad con su música.

En Chepe se le puede ver en la Plaza de la Cultura, el Barrio Chino y el sector de la Coca-Cola. Ahí canta, baila y pone a más de uno a frenar su camino para quedarse viendo el show. La gente lo saluda, le graba videos y hasta se anima a sacar los pasos prohibidos.

David James
Carlos Muñoz, modelo de Foto Club Costa Rica, se unió al show y destaca por su cabellera completamente blanca. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

David recordó que la última vez que visitó Costa Rica se quedó tres semanas y que ahora espera permanecer un par de semanas más.

Cuando llegamos a entrevistarlo, David no estaba solo. A su lado estaba otro artista que también roba miradas: Carlos Muñoz, un tico que destaca por su cabellera completamente blanca.

Mientras conversábamos y ambos armaban el show en plena calle. Carlos nos contó que es modelo de Foto Club Costa Rica y que decidió unirse a David después de verlo bailar en el centro de San José. Desde entonces hacen muy buen dúo y juntos llaman aún más la atención de quienes pasan.

“Aquí nos ponemos a bailar de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es vacilón que a la gente le guste el baile y la buena música, pero una de las cosas que más llama la atención es mi pelo. Aquí llegan a hacerme competencia con el pelo, pero yo les digo que nunca van a encontrar una persona de color con este tipo de pelo”, dijo entre risas.

Ambos se complementan, improvisan pasos y convierten cualquier esquina en un pequeño escenario. Entre el parlante, el baile y la energía que transmiten, logran que más de uno frene su camino para quedarse viendo el espectáculo.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

