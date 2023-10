Andrea Legarreta pide oraciones por familiares desaparecidos tras paso de devastador huracán

Andrea Legarreta mantiene la fe de que su familia esté bien

Andrea Legarreta, actriz y presentadora de televisión mexicana, pidió oraciones ya que su familia desapareció tras un huracán.

El huracán Otis golpeó con fuerza la ciudad costera de Acapulco, en México, donde viven el padre, el hermano y el tío de la artista.

Ella, entre lágrimas, le contó a sus seguidores que tras el devastador paso del fenómeno, no sabe nada de sus familiares.

“Desde la noche del 24 de octubre no tengo contacto con mi papá. Como sabemos, están incomunicados; entonces, tristemente, no he podido hablar con él. A mí me preocupa mucho, cuando hablé con mi papá, estaba solo. Mi hermano también vive allá, también estaba en su casa y después ya no supe si se pusieron de acuerdo para estar juntos”, contó en un programa de televisión azteca.

A pesar de la angustia y el miedo, Legarreta tiene fe y pidió oraciones por todas las personas que están desaparecidas.

“Creo que es más importante anteponer la fe y los buenos pensamientos, que el miedo. Es devastador. Todos los que tenemos familiares allá y que no podemos comunicarnos con ellos, obviamente, tenemos algo de miedo”.

Diversas figuras del espectáculo mexicano se han volcado en apoyo para la gente de Acapulco, que está necesitando alimentos, ropa y más.