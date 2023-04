Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, abrió su corazón y contó los momentos más dolorosos de su vida

Andrea Salas conversó con Adriana Durán y Lizeth Castro.

Andrea Salas, esposa del portero Keylor Navas, confesó cuáles han sido los momentos más duros de su vida, durante una íntima conversación con Adriana Durán y Lizeth Castro.

Salas fue la primera invitada de la segunda temporada del pódcast de las comunicadoras, llamado “Contános tu historia”, espacio en el que abrió su corazón.

Aunque contó detalles sobre su fuerte relación con Dios, su amor con el arquero costarricense y su etapa como modelo, uno de los momentos más emotivos fue cuando hablo sobre la maternidad.

En ese momento se animó a contar que perdió dos bebitos durante el embarazo, siendo esos los dolores más fuertes de su vida.

“Después de Dani (su hija mayor) decía que hijos nunca más, y ahora tengo tres y perdí dos bebés”, reveló.

Ante la consulta de las periodistas sobre las pérdidas, la exmodelo comentó que esos dolorosos hechos la han marcado.

“Eso es durísimo, es de las cosas que te dejan marca, yo creo que el hombre igual lo siente, pero nosotras llevamos al bebé adentro y es una cosa diferente. Cuesta mucho superarlo”, agregó.

Andrea comentó que Dios y su familia han sido el apoyo para poder sobrellevar esas pérdidas.

“He tenido todo el apoyo de mi familia, pero me he agarrado de Dios y no me he soltado de ahí, sinceramente”, dijo muy emocionada, aguantando las lágrimas y cerrando el doloroso tema.