¿Ángela Aguilar es la tercera en discordia entre Christian Nodal y Cazzu? Nueva foto aviva los rumores

Cantante Ángela Aguilar sería la tercera en discordia tras la separación de Christian Nodal y Cazzú

Está circulando una fotografía en la que Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos. En la imagen, se puede ver a los intérpretes de regional mexicano sentados, de espaldas, y el brazo del músico recargado en el hombro de la joven.

A poco de que la imagen se filtrara en la red, se viralizó, pues se ha dicho que la hija de Pepe Aguilar sería el motivo por el que Cazzu y Nodal confirmaron la semana pasada que acabaron su relación.

Desde que Nodal dio a conocer que su noviazgo con la cantante argentina, madre de su hija Inti, había acabado, muchas personas sostienen que fue debido a una presunta relación con Ángela, con la que sostiene una estrecha amistad desde hace muchos años, misma que se fortaleció en el 2020 cuando colaboraron en la pieza “Dime cómo quieres”.

Sin embargo, esta no es la única versión que circula en torno a la separación entre el músico y la trapera argentina, pues también se ha dicho que, supuestamente, la familia de Julieta Cazzuchelli -nombre real de Cazzu- habría estado involucrada en el robo de la casa que Christian tiene en Argentina y que compró para estar cerca de su expareja.

Y aunque el cantante de “Adiós amor” ya salió a hablar y pidió a sus seguidores que dejaran de alimentar rumores, en relación con la familia de su ex, los temas relacionados con su vida íntima no cesan.

De hecho, Ángela no es la única cantante a la que ha sido asociado sentimentalmente, pues hace unos días se dio a conocer la historia de que Nodal conoció a la cantante Sarah Silva, mejor conocida como Estevie, con quien aparentemente habría sostenido una relación, mientras seguía siendo pareja de Cazzu.

Pero es la foto que se filtró esta semana, es la que ha alimentado el rumor de que Aguilar fue la tercera en discordia entre Cazzu y Nodal, pues en ella aparecen muy cercanos.

Además, fueron captados juntos abandonando el hotel donde el compositor se hospedó la semana pasada en Nuevo León, pues más tarde compartirían el escenario de la Arena Monterrey, donde Nodal ofreció un concierto el pasado 24 de mayo.

Christian Nodal

Los videos del concierto también se hicieron virales, ya que mientras cantaban su exitoso tema, compartieron muchas risas, abrazos y miradas que para muchos antes no estaban.

Este no sería el único indicio que sugeriría que, entre ellos, está creciendo algo más que una amistad, pues en un video que la joven cantante publicó el pasado 17 de mayo, aparece con una cadena de cruz, colgada en el cuello, exactamente igual a la que Nodal porta en la mayoría de sus presentaciones públicas, lo que ha hecho creer a sus fans que el músico se la obsequió.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido vistos muy juntos (Tomada de Twitter)

¿Ángela Aguilar es amiga de Cazzu, expareja de Nodal?

Los más detallistas notaron otra cosa que respalda el supuesto romance entre Nodal y la menor de la Dinastía Aguilar y es que Cazzu dejó de seguir en redes sociales a la intérprete de “Qué agonía”. Ambas se conocieron por medio del cantante y en meses previos se comentaban las publicaciones.

De hecho hay fotos de los tres juntos cuando Cazzu estaba embarazada y durante un concierto del 2023, cuando Ángela fue la invitada de Nodal, ellas intercambiaron cariñosos mensajes, así lo demuestra una publicación donde Aguilar le agradeció la invitación a su amigo, y la argentina puso dos corazones rojos y ella contestó con un “Te quiero”.

Christian Nodal y Cazzu

Al parecer todo eso quedó en el pasado porque ahora la trapera dejó de seguir a Ángela, aunque la mexicana todavía la sigue a ella.

A diferencia de Nodal y Aguilar, la cantante urbana ha mantenido un perfil más bajo, sin embargo, antes de anunciar la separación, publicó un misterioso mensaje en redes sociales, dando a entender que era una estúpida y que iba a volver a la música con todo.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones (canciones) que se caen de ort...”, escribió el 15 de mayo en su cuenta de X.

De momento, ninguno de los tres protagonistas se ha referido públicamente sobre estos rumores que cada día son más virales en redes sociales.