Anuel AA al fin conoció a Gianella, su otra hija

El cantante puertorriqueño Anuel AA al fin conoció a su pequeña hija Gianella, fruto de la relación que mantuvo con la modelo Melissa Vallecilla. El propio artista fue quien dio a conocer imágenes del encuentro con la bebé en redes sociales.

Hace varios meses que la noticia de que Anuel AA era padre de una niña, además de la que iba a tener con su expareja Yailin la más viral, había dado de qué hablar. El puertorriqueño negó la paternidad, pero después de disputas legales con la madre de la pequeña, se comprobó que sí él era el progenitor.

Gianella nació en junio del 2022. Desde entonces no había tenido contacto con su papá, el cantante Anuel AA. (Instagram)

En medio de esta situación nació Cattleya, la bebé de Yailin.

De acuerdo con unas declaraciones que Anuel AA brindó en una entrevista con el comunicador Jorge Pabón, explicó que desde que vio a Cattleya supo que no podía estar alejado de su otra hija, así que buscó la forma de acercarse a ella.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, superhermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije, ‘wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado bueno y la conocí”, dijo el trapero en la entrevista, según reseñó People en español.

Anuel AA había negado la relación con la modelo de raíces colombianas Melissa Vallecilla. (Instagram)

Esta información la complementó con la publicación que hizo en Instagram en la que muestra a su hija. En el posteo hay cinco fotos con Gianella, una de Cattleya con el rostro tapado y otra más de Pablo (su hijo mayor) junto a su hermanita Gianella.

Anuel AA también es padre de Pablo, quien es hijo de Astrid Cuevas, una mujer que mantuvo una relación con el artista antes de que éste fuera famoso.