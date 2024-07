Anuel AA explotó contra Ibai y la Velada del Año 4 tras salir abucheado de su show

El reguetonero Anuel AA tiene entre ceja y ceja al streamer Ibai Llanos y su evento de peleas, la Velada del Año 4, luego del fracaso que fue su presentación durante el evento deportivo.

Anuel AA cerró la Velada del Año 4 con un bochornoso show. Foto: Velada del Año 4.

Y es que a Anuel AA le llovieron las críticas luego de que dejara esperando a los espectadores por varios minutos, para luego dar un show de cierre que dejó mucho que desear. Sin autotune, desafinado y con un presentación que terminó a medio palo, el artista salió abucheado del escenario.

Queremos felicitar a Anuel AA por haber dado LA PEOR presentación de todas las ediciones de La Velada 👏 pic.twitter.com/8E4op1inye — 𝑹𝒐𝒄𝒊𝒐 🫧 (@lucesdetecno) July 13, 2024

Pero con todo y todo, el artista salió en defensa propia y utilizó sus redes sociales para sacudirse de las críticas y culpar abiertamente a Ibai, alegando que, según su punto de visto, lo sabotearon.

A continuación pueden ver el video:

🗣️ ANUEL AA arremete contra IBAI y la organización de LA VELADA DEL AÑO por los problemas durante su show pic.twitter.com/LgJWsbiHfw — Fleek Mag (@Fleek_Mag) July 14, 2024

“Esa no es mi voz. Sabrán esos cabrones lo que hicieron en el sistema, porque las voces las controlaban ellos. Lo que sale en la televisión lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente. El rascabichos ese. ¿Ustedes no se dieron cuenta que antes de salir yo a la tarima estaban haciendo chistes con mi nombre?”, dijo durante la transmisión.

“Cabrón, yo llegué unos cinco minutos tarde, nada más. Ellos cuando yo llegue, me trataron de tirar para la tarima (...) La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto. Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto”, continúo.

Ibai lo único que ha dicho es: “Ya tengo un final de evento pensado por si hago siguiente velada. Os compensaré”, puso en sus redes sociales.