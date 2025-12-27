Teleguía Farándula

Araya Vlogs celebró el cumpleaños de una de las personas más importantes de su vida

El youtuber compartió fotos junto a su pareja en distintos destinos y le dedicó un mensaje lleno de cariño por su cumpleaños

Por Fabiola Montoya Salas

El reconocido youtuber costarricense Araya Vlogs celebró el cumpleaños de una de las personas más importantes en su vida: su pareja sentimental.

Araya Vlogs con los niños de Masaka Kids Africana
Araya Vlogs compartió una foto con su novia. (Redes/YouTube)

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido compartió tres fotografías junto a ella. En una aparecen posando al lado de una leona y en las otras se les ve disfrutando de distintos destinos turísticos, reflejando momentos especiales que han compartido juntos.

Araya no dejó pasar la fecha sin dedicarle un mensaje corto, pero cargado de cariño: “Feliz cumpleaños a mi terreneitor, te amo”, escribió el youtuber en la publicación.

En entrevistas anteriores con La Teja, Araya había contado que mantiene una relación de varios años con su novia, aunque siempre ha procurado llevarla de manera discreta. Según explicó, ella no se dedica a crear contenido y ambos llevan una relación muy normal, alejada de los reflectores.

Araya Vlogs
Araya Vlogs y su novia. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

Por su parte, seguidores de Fabiola Leitón, pareja del youtuber, habían revelado que la historia de amor viene desde hace muchos años. Según contaron, se conocieron cuando estaban en la escuela y comenzaron su relación durante la etapa del colegio.

Aunque Araya suele compartir aspectos de su vida diaria con miles de seguidores, en esta ocasión optó por un mensaje sencillo, dejando claro que, más allá de las redes, su relación sigue siendo una de sus mayores prioridades.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

