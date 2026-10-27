Araya Vlogs quedó impactado con prueba del Mentalista de las Estrellas

El famoso youtuber costarricense Araya Vlogs quedó completamente sorprendido después de participar en una demostración del venezolano Michel Gallero, conocido como el Mentalista de las Estrellas.

El artista visitó la casa de Araya, en San Carlos, y le propuso un reto: pensar en cualquier ciudad o destino del mundo al que quisiera viajar, sin revelar su elección.

Lo que ocurrió después dejó al creador de contenido buscando explicaciones.

Araya Vlogs quedó impactado con acto de magia. (Instagram/Instagram)

Un destino secreto y una sorprendente coincidencia

Gallero abrió Google Maps en su teléfono y mostró que la ubicación inicial estaba en San Carlos, Costa Rica.

Después le pidió al youtuber que extendiera una mano y colocó el celular sobre ella.

LEA MÁS: Panameño abrió debate en redes sociales con la nacionalidad de Araya Vlogs

El mentalista aseguró que el punto del mapa se había trasladado a otro lugar del mundo. Antes de revelar la pantalla, mostró el teléfono a la cámara y pidió a Araya que dijera en voz alta el destino que había imaginado.

“¿A qué ciudad querías viajar con tu imaginación?”, le preguntó.

“A El Nido”, respondió el sancarleño.

La sorpresa llegó cuando el teléfono mostró ese mismo destino, según se aprecia en la demostración compartida por Gallero.

“¡No! ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo deduce? Sí, pero es que no puede ser”, reaccionó Araya Vlogs, visiblemente impactado.

El creador de contenido no encontraba una explicación para la coincidencia, mientras el venezolano disfrutaba de su reacción.

Aunque el acto fue presentado como una demostración de mentalismo, el video no permite establecer cómo se realizó el efecto.

Michel Gallero, conocido como el Mentalista de las Estrellas, sorprendió a Araya Vlogs durante una visita a su casa en San Carlos. (Captura/Captura)

Michel Gallero aprovechó su visita a Costa Rica

El Mentalista de las Estrellas cuenta con más de 20 años de trayectoria y ha presentado sus espectáculos en más de 18 países de América Latina y Europa.

Entre las personalidades que han participado en sus demostraciones figuran Luis Fonsi, Carlos Vives, Daddy Yankee, Belinda y Jordi Alba.

Gallero se presentó el domingo 25 de octubre en el Teatro Eugene O’Neill, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en San Pedro de Montes de Oca.

Tras su visita a la casa del youtuber, compartió el video en sus redes sociales con un mensaje especial.

“Venir a Costa Rica y no pasar por la casa de @arayavlogs era como no haber venido”, escribió.

También agradeció al público costarricense que asistió a su espectáculo y aseguró que espera regresar pronto.