Artista tico plasmó la huella de Trueno en Costa Rica con grafiti viral dentro y fuera del país

El cantante argentino Trueno visitó Costa Rica la semana anterior y se encargó de dejar su huella en el país. Para ello se unió con un experimentado artista costarricense.

Ans Grafiti, un vecino de Cartago y amante del arte desde hace más de 15 años, fue el encargado de cumplir con lo que el rapero y su disquera Sony querían, una imagen de él en las calles de la capital tica.

“Esto es una alianza entre Sony, Trueno y mi persona; precisamente, porque él quería un poco más de visibilidad en Centroamérica, entonces quieren dejar la marca del artista en Costa Rica. A Sony se le ocurrió realizar el mural, me contactaron y así hicimos la alianza”, comentó el artista tico a La Teja.

Ans duró más de seis horas activas en realizar el mural, que está ubicado cerca de la Universidad Internacional de las Américas (UIA), por el Hospital Calderón Guardia, y Trueno tuvo la oportunidad de visitar el lugar y hasta firmar el arte.

“La experiencia de compartir con Trueno fue muy gratificante, porque a él le gustó mucho el mural. Se reflejó que él salió satisfecho, le gustó bastante, vio que los detalles eran de sus artes más recientes y su reacción fue muy directa. Es una gran persona y se sintió muy identificado. Es una persona humilde, que viene de abajo como mucha gente de Costa Rica y me agradeció mucho”, mencionó.

Esa buena imagen del cantante también le quedó al bailarín de hiphop Andrés Fallas, del crew SUR FLAVA. Él compartió con el artista en su concierto, porque se presentó con el rapero tico SNK y también lo hizo cuando le mostraron el mural.

“Fue muy gratificante poder conocer un artista tan reconocido y respetado por la comunidad del hiphop, ya que él viene de las batallas de rap. Fue muy humilde y también fue bueno ver que pudo compartir con otros artistas”, contó a La Teja Fallas.

De hecho, la buena energía que el bailarín sintió con el sudamericano no fue solo con el mural, sino también fue en la presentación.

“En el concierto todo se sintió muy bien, la conexión entre Crew y SNK en el escenario y la gente. Muy tuanis, la gente en el show”, recordó.

Video de mural de Trueno es viral en redes sociales dentro y fuera de Costa Rica

Ans y Andrés Fallas compartieron en redes sociales algunos videos de ellos junto con el argentino mostrando el grafiti y pronto se hicieron virales. Sus seguidores y muchos de Trueno, dentro y fuera de Costa Rica, lo compartieron y lo alabaron con buenos comentarios en redes sociales.

Bailarin Andrés Fallas y Trueno compartieron en el mural que pintó Ans (Cortesia andrestricker04)

“Es gratificante que el arte tenga una buena aceptación entre las personas; yo sinceramente, no tenía idea de lo que esto iba a causar en la gente a la que le gustaba tanto el artista, nunca lo dimensioné. Es gratificante, siempre me ha gustado trabajar para que la gente conozca mi arte, más que mi persona. Eso es lo que a mí me llena, que en serio la gente conozca lo que yo hago, que le guste y que eso sea lo que se haga viral”, explicó.

Agregó que se siente muy agradecido de que mucha gente se toma el tiempo de valorar lo que él hizo, y que eso lo inspira y lo guía.

“Salgo muy satisfecho de este muro, de este recibimiento de la gente tan positivo, uno se llena más de creatividad y se siente más tranquilo y satisfecho. Me siento bien con lo que vengo haciendo y trabajando, es un buen sentimiento y me sirve para siempre seguir trabajando, aprendiendo y dando lo mejor que pueda en cada muro, cada pared, cada trazo que haga”, concluyó.

Ans no solo ha trabajado para Trueno, sino que también ha participado en diferentes proyectos y eventos para artistas internacionales y espera seguir por ese camino.

