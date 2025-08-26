Asesinan a tiros a famoso comediante

Reggie Carroll (Facebook/La Nación)

El reconocido comediante Reggie Carroll, de 52 años, fue asesinado a balazos en Southaven, Mississippi.

El artista, originario de Baltimore, fue atacado a balazos la semana anterior, por lo que fue trasladado a un hospital en Memphis, Tennessee, pero falleció a causa de las heridas, confirmaron medios como The Guardian y Entertainment Weekly.

La policía local informó que un hombre identificado como Tranell Marquise Williams fue arrestado y enfrenta cargos por el asesinato. De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se registró cerca de Burton Lane y es tratado como un hecho aislado, aunque la investigación continúa abierta.

Carroll, también conocido como “Knockout King of Comedy”, se destacó en el mundo del stand-up con presentaciones en todo Estados Unidos. Su carrera incluyó apariciones en televisión como Showtime at the Apollo y la serie The Parkers, donde compartió escena con la actriz y comediante Mo’Nique.

En 2023 produjo y protagonizó el especial “Knockout Kings of Comedy” y un año antes participó en la película para televisión Rent & Go (WHUR, IMDb). Además, fundó un club de comedia en Baltimore que sirvió de plataforma para artistas emergentes.

El caso sigue bajo investigación mientras la comunidad de comedia en Estados Unidos recuerda a Carroll por su humor, talento y generosidad.