Así se prepara el youtuber Araya Vlogs para llevar la bandera de Costa Rica por el mundo

Christopher Araya le da la vuelta al mundo representando a Costa Rica y descubriendo culturas (Cortesía)

Christopher Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, planea tener un 2024 igual de exitoso que el 2023, donde sin miedo volverá a recorrer el mundo representando a Costa Rica.

Araya es uno de los creadores de contenido más seguidos del país con el paso de los años y que gracias a su particular estilo, donde cuenta las curiosidades sobre otros países y culturas, ha logrado cautivar a muchos, por ello llegó a un millón de suscriptores en su canal de YouTube.

Tras alcanzar esa meta, se fue unos días de vacaciones y ya está listo para el 2024, que empezó con un loco viaje de 25 horas hasta Etiopía, viaje que le llevó varios días de planificación.

“Para planificar este año empiezo a buscar los países a los que me gustaría ir o las cosas que me gustaría grabar y los empiezo a dividir por la época en la que haya mejor clima en cada uno de esos países para que no me reciban con lluvias torrenciales el día que llego al país porque ya me ha pasado”, contó en una entrevista con La Teja.

Aunque por lo general viaja solo, no desaprovecha cuando se le presenta la oportunidad de que alguien lo acompañe, como este último, que llevó a un amigo a un destino secreto, aspecto que le pone más emoción a sus videos y que va de la mano con lo que busca este año, mejor contenido.

“El objetivo de este 2024 es traer mejor contenido que el que hicimos en el 2023 igual o más interesante, mejorar también ciertas cosas en la edición, para hacerlo más llamativo, más atractivo y eso básicamente trabajar bastante”, agregó.

Otra de las novedades que ha mostrado en sus últimos videos, es realizar colaboraciones con otros influencers, como lo hizo hace poco con Julián Valverde, conocido como Julián Valijota, donde incluso hasta lo reconocieron en la entrada de un restaurante en Miami, hecho al que ya se está acostumbrando.

“Que la gente me salude, me pidan fotos y me reconozcan en la calle, es muy bonito, es ver el fruto de todo lo que se ha trabajado en las personas, muy, muy bonito. Gracias a Dios. Esto no fue un proceso de golpe, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue muy gradual, pues, se me dio la oportunidad y es cuestión de irme acostumbrando a las diferentes situaciones que se van mostrando”.

Christopher Araya suma miles de aventuras que la gente no se quiere perder (Cortesía)

Viajar por el mundo también tiene su punto negativo

A pesar de que al influencer le encanta su trabajo y cada día le va mejor, todo tiene su lado negativo, para él es estar tanto tiempo lejos de su familia y las largas jornadas de planificación.

“Hay cosas muy cansadas que no se ven, que es todo el trabajo que hay detrás de la logística. Contactar personas, por ejemplo, para ir a ciertos lugares se necesitan contactos. Todo eso lleva muchísimo tiempo, después el tiempo viajando, cambia el horario y la comida, se llega a la noche a seguir trabajando en el hotel, cargando videos para que el editor los vaya haciendo, es bastante pesado y nunca se ve en las cámaras”.

Otro aspecto es el peligro, aunque el sancarleño asegura que no se ha sentido demasiado expuesto o vulnerable, no le tiene miedo a nada y se arriesga a grabar en países conflictivos como Haití y Egipto.

“En un lugar como en Haití es bien complicado grabar, la gente me gritaba mucho en la calle. No les gustan las cámaras, pero realmente no he tenido una situación de peligro extremo. Quizás la más peligrosa fue en Egipto que había tenido un problema, fue que tomé una foto, los locales pensaron que estaba fotografiando a una mujer, entonces me iban a linchar entre todos, pero mi guía lo solucionó y no pasó a más”.

Con tal de evitar este tipo de situaciones, siempre busca noticias e información sobre cada país que visita, pero nada lo limita.

“Siempre investigo mucho y el problema es que las noticias siempre son muy negativas, entonces eso es lo que quizás pueda meter un poco de miedo, pero ya al llegar al lugar uno empieza a ver realmente cómo son las cosas. De momento no he llegado a sentir miedo en ningún destino, el único límite es cuando algo pone en riesgo su vida, cuando puede haber personas armadas, pero fuera de eso me mando a todo lo que haya que hacer”, concluyó.

El primer viaje del año empezó con el pie derecho, suma miles de reproducciones y cientos de comentarios de personas que cada día admiran más su contenido.