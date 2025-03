Autoridades revelaron detalles sobre las misteriosas muertes de Gene Hackman y su esposa

Gene Hackman (Archivo/Archivo)

Tras días de suspenso y misterio, por fin se reveló la causa de muerte del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, quienes fueron encontrados muertos junto a su perro.

La Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, reveló las causas de los decesos y una línea de tiempo de los misteriosos hechos que rodearon la tragedia, un caso que calificaron como “inusual”.

Hackman —recordado por su papel de Lex Luthor en la saga de Superman— fue encontrado muerto el pasado 26 de febrero en su mansión ubicada en la exclusiva urbanización Santa Fe Summit, en Nuevo México. En la misma vivienda, yacía muerta su esposa. También había fallecido uno de los tres perros que el matrimonio cuidaba.

Los investigadores pudieron reconstruir algunos de los últimos movimientos de Arakawa, de 65 años. Según establecieron, el 9 de febrero ella acudió a una guardería para recoger a Zinna, el perro que murió.

El resultado de la autopsia y otros análisis permitió determinar que la esposa del actor murió por un síndrome pulmonar por hantavirus.

“Su muerte fue natural”, expresó la médica forense Heather Jarrell.

El actor ganador de dos Premios Óscar murió días después, alrededor del 18 de febrero. Los investigadores hallaron que su marcapasos registró actividad por última vez el 17 de febrero.

Gene Hackman y su esposa. Gene Hackman con un Globo de Oro (Archivo/Archivo)

La médica Jarrell señaló que la causa de muerte de Hackman fue “la hipertensión y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica”, unida a complicaciones por Alzheimer.

“Tenía una enfermedad cardíaca importante y eso fue lo que finalmente provocó su muerte”, sentenció Jarrell.

Las autoridades creen que su estado de salud empeoró al no tener los cuidados de su esposa, pues determinaron que no había comido recientemente. De hecho, también piensan que Hackman, con 95 años, no se habría enterado de qué le había pasado a Arakawa: “Es muy posible que no supiera que ella estaba muerta”.

“Es razonable concluir que Arakawa murió primero, el 11 de febrero”, enfatizó la médica.

Queda pendiente el resultado de la autopsia de Zinna, el perro de la familia que también encontraron muerto junto a ellos.