Aventura en Costa Rica: Anuncio de venta de entradas molestó a muchos seguidores

Aventura volverá al país este octubre

Ya se dieron a conocer los precios de las entradas para ver al grupo musical dominicano Aventura y de inmediato llovieron las críticas porque algunos las consideran muy caras.

La productora AIB Booking y Productions CR hizo una conferencia de prensa este martes para anunciar las localidades y precios para el esperado regreso de Aventura, donde la entrada más barata costará más de 26 mil colones.

Los precios de los boletos son en dólares, pero según el tipo de cambio actual, esto costaría una entrada en cada localidad en colones: Gradería sur, 26 mil colones; Gramilla 58 mil colones; Sombra 58 mil colones; Platea 79 mil colones; Balcón general 105 mil colones; Balcón Premium 116 mil colones; Sala VIP 195 mil colones y Sala Premium 258 mil.

Esta información puso a reclamar a muchos que estaban ilusionados y pendientes del comunicado.

“¿Qué son esos precios? ¡Qué bárbaros!”, “Con esos precios mínimo que me baile Romeo Santos”, “¿Qué son esos precios? Dígame que incluye baile privado de Romeo Santos”, “Se volaron con esos precios”, “Qué caros”, “Qué precios más exagerados”, “Oiga, ¿más caras no había?”, “Mejor nos decían que no querían que fuéramos”, “Ni Adele se atrevería a tanto”, “De por sí, ni quería ir”, “Estaba más barato ir a verlos a Miami”, “Es Aventura, no Taylor Swift”, “Los precios en otros países es una burla comparado a esto”, fueron algunos comentarios.

La preventa de entradas será en Smarticket empezará este viernes 14 de junio al mediodía y finalizará domingo a las 11:59 p.m., eso sí, solo para tarjetas Davivienda. La venta general será desde el lunes 17 de junio.