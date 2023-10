Bad Bunny le mandó una advertencia a los padres que permiten que los niños escuchen su música

Bad Bunny estrenó disco y advirtió que no lo deben escuchar menores (Captura)

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, estrenó el disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, y le hizo una advertencia a los adultos que tienen niños bajo su responsabilidad.

El nuevo material del artista urbano viene con 22 piezas en diferentes ritmos como trap, reguetón y rap y con letras muy pesadas y subidas de tono que no son aptas para niños.

Al Conejo Malo se le ha criticado en otros proyectos por lo subidas de tono que son algunas de sus canciones, tanto en temas sexuales como en lenguaje vulgar, y esta vez no fue la excepción.

El cantante quiso dejar en claro que los niños no deberían de seguir su música y que si lo hacen no es culpa de él, sino de los padres.

“A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco NO es pa’ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”, explicó en un mensaje en su chat de difusión.