Bad Bunny será el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny hará historia en el medio tiempo del Super Bowl 2026 en un momento épico para la música latina

Por Hillary Chinchilla Marín
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, así lo presentaron (AFP/AFP)

La NFL, en conjunto con Apple Music y Roc Nation, confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

El intérprete de “Tití me preguntó” se convertirá en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show del medio tiempo del Super Bowl, considerado uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.

Bad Bunny ya había participado en el evento en 2020, cuando fue invitado junto a Shakira y Jennifer López, pero esta vez lo hará como figura central.

Detalles del evento

  • Fecha: 8 de febrero de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California
  • Organización: NFL, Apple Music y Roc Nation
Ginnés Rodríguez
Bad Bunny (Archivo/Archivo)

*Nota realizada con ayuda de IA*

