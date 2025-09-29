Bad Bunny será el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La NFL, en conjunto con Apple Music y Roc Nation, confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.
El intérprete de “Tití me preguntó” se convertirá en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show del medio tiempo del Super Bowl, considerado uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.
Bad Bunny ya había participado en el evento en 2020, cuando fue invitado junto a Shakira y Jennifer López, pero esta vez lo hará como figura central.
Detalles del evento
- Fecha: 8 de febrero de 2026
- Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California
- Organización: NFL, Apple Music y Roc Nation
Super Bowl LX.— Benito Antonio (@sanbenito) September 29, 2025
Bay Area.
February 2026.#AppleMusicHalftime@NFL @AppleMusic @RocNation @SNFonNBC @nbc @peacock pic.twitter.com/XEWpAldrlS
*Nota realizada con ayuda de IA*