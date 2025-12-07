Teleguía Farándula

Bad Bunny sorprende en Costa Rica al invitar a Toledo a su segundo concierto, así fue la participación del tico

Bad Bunny invitó al pionero urbano costarricense Toledo en su segundo concierto de la gira “Debí tirar más fotos”, desatando euforia entre miles de asistentes.

Por Hillary Chinchilla Marín

El segundo concierto de Bad Bunny en Costa Rica dejó una sorpresa que emocionó a miles de asistentes: la aparición del cantante costarricense Toledo, considerado uno de los pioneros del género urbano en el país.

Bad Bunny en Costa Rica
Bad Bunny invitó a Toledo a su segundo concierto en el país (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

Toledo encendió el escenario junto al artista más escuchado del mundo

Durante la presentación de este sábado, parte de la gira “Debí tirar más fotos”, el público estalló cuando Toledo apareció en el escenario.

El intérprete de El Sarpe fue visto bailando y compartiendo con el puertorriqueño mientras Benito interpretaba uno de sus temas, generando una ovación en el Estadio Nacional.

Toledo, figura clave en el desarrollo del género urbano costarricense, se mostró relajado, tomando una bebida y disfrutando del momento sobre el escenario, mientras miles de ticos celebraban la inesperada colaboración. En redes sociales, los comentarios destacaron el gesto del “conejo malo” al reconocer a un artista local con trayectoria y fuerte arraigo en la escena nacional.

Toledo sorprendió al público al unirse a Bad Bunny en su segundo concierto en Costa Rica.
Toledo sorprendió al público al unirse a Bad Bunny en su segundo concierto en Costa Rica. (Captura/Captura)

La presencia de Toledo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, reforzando la costumbre de Bad Bunny de invitar famosos en cada país donde se presenta.

El artista también le dio otra sorpresa a su público, porque cuando nadie lo esperaba salió a la tarima el cantante puertorriqueño JhayCo, con quién puso a bailar a todos al ritmo de “No me conoce”.

