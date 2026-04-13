Así fue el primer programa de Batalla de Karaoke: ganador lideró toda la noche sin cantar una sola pieza

Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

El ruido se sentía desde antes de que arrancara. Sombreros rancheros, gritos, luces y un estudio Marco Picado completamente lleno marcaban el inicio de algo distinto. Batalla de Karaoke no había empezado y ya parecía una fiesta, y así fue.

Con la conducción de Keyla Sánchez, Mauricio Hoffmann, Ítalo Marenco y René Barboza, el programa arrancó con una energía que no bajó en toda la noche. Desde la presentación de los 12 participantes quedó claro que el formato iba por otro camino: sin jueces, sin filtros y con el público como único dueño del resultado.

El escenario, montado como un ring, terminó de confirmar la idea: aquí se venía a pelear… pero cantando.

El primero en subirse al cuadrilátero fue Brandon Mongrillo, quien con “Voy a navegar” se echó al público a la bolsa de inmediato. Luego, Nancy Núñez bajó el ritmo con “Lo que son las cosas”, logrando uno de los primeros momentos emotivos de la noche.

Y así, entre nostalgia, romance y fiesta, fue avanzando el programa.

Axel Jiménez le cantó al amor con “Por amarte así”, mientras que uno de los puntos más altos llegó con Dereck Solórzano, de apenas 18 años, quien se la jugó con “El Triste” y terminó emocionando hasta a Ítalo Marenco.

Pero el ambiente no se quedó ahí. La fiesta tomó el control cuando Fabiola Alvarado puso a todos a bailar con “Con otra”, de Cazzu, algo que luego repetiría Diego Hernández con “Y hubo alguien”, una salsa que convirtió el estudio en pista.

La conexión era total. No solo porque las canciones eran conocidas, sino porque el público también cantaba, muchos incluso con micrófonos en mano, leyendo las letras en pantalla y formando parte activa del show.

Ahí se notaba algo claro: no eran improvisados. Todos los participantes se desenvolvieron con seguridad, sin intimidarse por las cámaras. Y tenía sentido: son karaokeros reales, seleccionados en bares de todo el país, gente que ya vive este ambiente.

Entre los momentos más aplaudidos estuvo el de Ericka Ulloa, quien con “Mi talismán” de Ana Gabriel se llevó una de las ovaciones más fuertes, mientras que Carolina Madriz tocó fibras con “Hoy ya me voy”.

También brillaron Jefferson Zumbado con “Sombras”, Natalia Marín con “Si una vez” y Nicole Barrantes, que desató la locura con “Volver, volver”.

El show no bajó nunca. Entre presentaciones, Javier Acuña mantuvo la fiesta encendida, mientras que René Barboza le puso picante con un divertido “versus” contra Keyla Sánchez. También hubo espacio para invitados como Plancha Live, que encendieron la nostalgia con “La Puerta de Alcalá”.

Prueba sorpresa llenó la noche de tensión

El reto fantasma puso a prueba a los participantes: cantar sin ver la letra. Algunos fallaron, otros brillaron, pero los que lo lograron se llevaron 500 votos extra, en una competencia donde cada detalle contaba, porque solo uno clasifica, solo uno gana.

Y mientras todos se presentaban, había un nombre que ya sonaba fuerte: Alonso Sanabria, quien curiosamente lideraba las votaciones sin haber cantado, hasta que le tocó.

Cerró la noche con “Control + Z” de Grupo Firme, una de las canciones más pegadas del momento, y terminó de confirmar lo que ya se veía venir.

Ganador

Alonso no solo se dejó los ₡500 mil, sino también el primer boleto a la final, en una noche donde se registraron más de un millón de votos, según reveló Marenco.

Entre música, baile, emoción, humor y momentos espontáneos, como cumpleaños celebrados en plena transmisión y hasta caras conocidas entre el público, Batalla de Karaoke dejó claro que llegó para hacer algo diferente.

El público estuvo activo toda la noche/ Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Majo Ulate, pareja de Mauricio Hoffmann llegó a apoyar al Macho / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Keyla lució feliz en su regreso a Teletica / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Ítalo Marenco estuvo con la energía a full todo el programa/ Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Prueba sorpresa puso en apuros a los participantes / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Dereck es el participante más joven con 18 años/ Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

La mejor presentación fue cantando / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Participantes lo dieron todo desde su presentación / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez resultaron ser una gran dupla en pantalla / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)