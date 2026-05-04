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Batalla de Karaoke define a su cuarto finalista tras una noche llena de despecho

La joven conquistó al público con una presentación cargada de emoción y aseguró su lugar en la gran final

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Por Hillary Chinchilla Marín

La cuarta semana de Batalla de Karaoke, el nuevo programa de canto de Teletica, ya tiene ganadora: Tracy Jiménez, quien logró imponerse con una presentación llena de romance que conectó con el público.

Una presentación con dedicatoria especial

Tracy Jiménez ganó la cuarta semana de Batalla de Karaoke con una interpretación romántica.
Tracy Jiménez ganó la cuarta semana de Batalla de Karaoke con una interpretación romántica. (Instagram/Instagram)

La joven destacó sobre el escenario con una interpretación emotiva, que no solo le permitió ganarse el cariño de los asistentes, sino también asegurar su paso a la siguiente fase del programa.

Desde muy pequeña, Tracy Jiménez ha estado ligada a la música, ya que, según contó, canta desde los dos años, lo que refleja la experiencia y pasión que mostró durante su presentación.

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La participante dedicó su actuación a su abuelo, quien ha sido una figura clave en su desarrollo artístico y en el impulso de su sueño musical.

Gracias a su desempeño, Tracy no solo obtuvo el reconocimiento del público, sino que también se llevó un premio de ¢500 mil y el pase a la final de Batalla de Karaoke, donde buscará consolidarse como la gran ganadora del programa.

Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
La joven canta desde los 2 años y destacó por su conexión con el público. (Lilly Arce/Lilly ARce)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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