Belinda habló claro sobre el hijo que esperan Christian Nodal y Cazzu

Belinda habló sobre el hijo que espera su ex con la cantante Cazzu

La cantante y actriz mexicana Belinda habló claro sobre el hijo que espera su ex Christian Nodal con la rapera argentina Cazzu.

La artista habló con algunos medios, tras su llegada a México para una presentación este fin de semana, y una de las preguntas que más se repitió fue qué opinaba sobre el embarazo de Cazzu.

La protagonista de “Bienvenidos a Edén” dio una respuesta corta, pero clara, sobre la situación.

“Un bebé siempre es una gran bendición”, indicó para iniciar.

Luego pidió que no le vuelvan a preguntar por su pasado, ya que terminó su relación con el cantante de regional mexicano desde hace más de un año.

“Les pido por favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo creo que no tengo porqué hablar de nadie”, mencionó.

Para cerrar agregó que le desea lo mejor a su ex y su nueva familia.