Brandon Toruño habló sobre la detención que le hicieron por supuesta violencia doméstica

Brandon Toruño (Cortesía)

Brandon Toruño, el aspirante a presidente cantonal de juventud por el Partido Liberación Nacional, salió a hablar en sus redes sociales para dar su versión tras ser detenido por supuesta violencia doméstica.

La detención del abogado se dio la tarde de este miércoles en El Robble de Puntarenas, según confirmó el comisionado Allan Obando, director regional de la Fuerza Pública de esta provincia.

En apariencia, la detención se dio porque en una discusión familiar habría agredido físicamente a su propia mamá, situación que él negó en redes sociales.

“Quiero referirme a lo sucedido el día de ayer (miércoles) que ya ha escalado a medios locales y nacionales. Efectivamente, fui detenido por la Fuerza Pública, me encontraba en casa de mi madre y sucedió un altercado que, por supuesto, como en toda familia, es lamentable, pero también, como en toda familia, lamentablemente existen problemas”, contó.

Él agregó que ante la llegada de los oficiales se mostró tranquilo y cooperativo para que ellos realizaran su trabajo, en este caso, detenerlo.

“Estoy en libertad porque no he cometido ningún delito y mi conducta no tuvo ningún tipo de consecuencia penal. Quiero también aclarar un rumor que se esparció en las redes sociales y fue replicado malintencionadamente, donde quisieron ver esta lamentable situación que sucedió en mi familia como un tema de agresión y violencia de género y esto es absolutamente falso. Yo no he agredido ni a mi madre, ni a ninguna otra mujer”, concluyó.