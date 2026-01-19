Brooklyn Beckham sorprendió al mundo con un duro e inesperado mensaje contra sus padres, Victoria y David Beckham

El apellido Beckham, sinónimo de éxito y poder mediático, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Brooklyn Beckham publicara un extenso y emotivo mensaje en redes sociales, en el que expuso las razones de su distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, asegurando que decidió priorizar su paz emocional y su matrimonio con Nicola Peltz.

“He estado en silencio durante años”

A través de Instagram Stories, Brooklyn rompió el silencio tras meses de rumores, versiones cruzadas y ausencias familiares. En su mensaje, afirmó que ya no podía seguir callando ante lo que calificó como una constante exposición mediática impulsada por su entorno familiar.

Brooklyn Beckham (Instagram/Instagram)

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió.

En ese mismo mensaje fue contundente al marcar distancia: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”.

El episodio que marcó un quiebre

Brooklyn relató que uno de los momentos más dolorosos ocurrió durante su boda en 2022, un evento que, según él, terminó convirtiéndose en una experiencia humillante.

LEA MÁS: “Sé honesta” David Beckham confronta a su esposa en su serie de Netflix

“Mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, expresó.

Además, aseguró que esa misma noche escuchó comentarios que lo marcaron profundamente, al afirmar que desde su familia se refirieron a Nicola como alguien que “no es de sangre” y “no es familia”.

El conflicto se arrastra desde su boda con Nicola Peltz. (Instagram/Instagram)

La “marca Beckham”, según Brooklyn

En su mensaje, el joven también cuestionó lo que considera una obsesión de sus padres por la imagen pública.

Para él, “la marca Beckham va primero”, y el afecto familiar estaría condicionado a la exposición en redes sociales y a la disposición de aparecer en eventos públicos o fotografías.

Tensiones que se arrastran desde la boda

El conflicto alrededor de la boda ha sido uno de los puntos más sensibles. Versiones cercanas a la familia Peltz han señalado que Victoria Beckham habría acaparado un momento clave del evento, lo que generó incomodidad en la novia.

Asimismo, Brooklyn insistió en que su madre no cumplió un acuerdo previo relacionado con el vestido de boda de Nicola, un episodio que, según fuentes citadas por PEOPLE, agravó la distancia entre ambas partes.

El cumpleaños que evidenció la ruptura

La fractura volvió a quedar en evidencia durante el 50º cumpleaños de David Beckham, celebrado en 2025, al que Brooklyn y Nicola no asistieron.

El propio Brooklyn relató que viajó a Londres y que intentó organizar un encuentro privado con su padre, pero que este solo aceptó bajo condiciones que lo dejaron fuera.

“Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”, escribió.

“Elegí la paz”

Brooklyn Beckham rompió el silencio y habló del quiebre con sus padres.

Brooklyn cerró su mensaje con una reflexión sobre su presente y el rumbo que decidió tomar junto a su esposa.

“Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.

Brooklyn Beckham speaks out against parents Victoria and David Beckham:



“I do not want to reconcile with my family. I'm not being controlled, I’m standing up for myself for the first time in my life. […] My parents have been trying endlessly to ruin my relationship since before… pic.twitter.com/FBFlK1d4fu — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

Nota realizada con ayuda de IA