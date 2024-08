Bryan Ganoza contó en un emotivo video cómo está su hijo tras delicada operación

Bryan Ganoza y su hijo Bastian

Bryan Ganoza sorprendió a sus seguidores con buenas noticias sobre la salud de su pequeño y amado hijo Bastian.

El cantante y excombatiente y toda su familia han pasado una semana llena de angustia, miedo y frustración por la salud de su hijo menor, quien se sometió el viernes a una cirugía muy delicada.

Este domingo Ganoza mostró emocionado que ya su hijo salió del Hospital Nacional de Niños y que por fin podrá estar en la casa.

“Bastian, ya salimos, para la casa. Gracias a Dios. Qué bendición, bueno, ya luego les cuento más detalles, pero ya nos dieron la salida y vamos para la casa”, contó emocionado en un video donde se ve la madre del pequeño, la modelo Youcenar Castro, corre entre risas con él en brazos.

Para el intérprete de “5:12″, así se termina esta semana llena de complicaciones que lo hizo correr desde Estados Unidos de un momento a otro y es que él no quería estar lejos de su hijo durante la operación que esperaron más de tres meses y que les trajo muchos dolores de cabeza.

Al principio estaba programada para el miércoles, 07 de agosto, y por un problema del hospital, se realizó hasta el viernes, hecho que el artista denunció en redes sociales muy molesto.

“Tres meses esperando una cirugía, me llaman hace cuatro días que todo está en pie, que todo está listo. Me vengo, me gasto un dineral, dejo el trabajo tirado, hago todo, para que cuando lleguemos ahí nos digan que no se puede operar ahora. Mae que no hay gente, que no hay anestesiólogos, que no hay esto”, reclamó.

Lo bueno es que ya el mal rato quedó atrás y ahora solo se enfocan en que Bastian se recupere en su casita de la mejor manera.