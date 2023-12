Cambio de sexo, decisión que han tomado muchos famosos en el mundo

El cambio de género de Ellen Page ha sido uno de los más impactantes de Hollywood (twitter)

Esta semana el famoso youtuber Mr Beast ha dado mucho de que hablar por defender a su amigo y colega, Chris Tyson, quien se está sometiendo a un cambio de sexo, difícil decisión que varias celebridades se han animado a tomar en los últimos años.

Tyson pasa por un proceso complicado, tras empezar hace unos días un tratamiento hormonal que le ha generado muchos cambios físicos, pues ahora tiene una apariencia más femenina, pese a que asegura que no se identifica con ningún género.

Esta situación le ha generado muchas críticas e insultos de transfobia, ataques que otras figuras públicas han tenido que vivir.

LEA MÁS: Youtuber Mr.Beast defiende a capa y espada a su mejor amigo Chris Tyson tras definirse como no binario

Uno de los cambios de género más sonados de los últimos años ha sido el del ahora actor Elliot Page, quien hasta el 2020 se destacó en Hollywood como actriz, con el nombre de Ellen, pero en ese año decidió empezar su transformación de género, asegurando que a partir de ahí se identificaba con pronombre masculino.

La decisión de Page llegó en el mejor momento de su carrera profesional, ya que tras triunfar y ser nominada a un Óscar con la película Juno, tuvo un gran éxito a nivel mundial con su papel en la serie de Netflix The Umbrella Academy.

Durante el 2023 uno de los cambios que más ha llamado la atención ha sido el del hijo del fallecido artista Camilo Sesto, Camilo Blanes, el hombre de 40 años, inició hace unos meses el proceso, que ha sido muy polémico, sobre todo en Hispanoamérica.

“Soy del sexo que siempre he sido, Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir, pero me he analizado y he pensado, ‘realmente eso no es’. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto y si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer. Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”contó en julio a Europa Press.

Papá de las Jenner protagonizó uno de los cambios más impactantes al convertirse en Caitlyn Jenner

El famoso exatleta deje su pasado como hombre atrás y empezó una nueva vida como Caitlyn Jenner (Annie Leibovitz)

Uno de los casos más famosos del mundo es el del padre de las menores del clan Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner.

El anuncio lo dio en el 2015 y fue muy impactante, por la figura que representaba en Estados Unidos, no solo era un medallista olímpico, también era un famoso empresario, político y padre y exesposo de algunas de las cerebritis más reconocidas del mundo.

Tras recibir una ola de burlas y críticas por su decisión, en el 2019 habló sin pelos en la lengua sobre el tema en un evento de The Hollywood Reporter.

“Todos ustedes están haciendo estos comentarios tan tontos y chistes malos sobre... bueno, cómo lo corté (su pene) y no, no me lo he cortado, solo lo he ‘jubilado’, permítanme decirles que ‘eso’ ha traído al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crie a 10 hijos y voy a tener 20 nietos”, explicó.

Aunque estos han sido algunos de los casos más sonados a nivel global, son muchas las figuras públicas que se han animado a hacer el cambio en sus vidas, como el famoso compositor mexicano Felipe Gil, quien a sus 74 años de edad demostró que nunca es tarde, a pesar de que eso le costó perder a su familia.

La modelo española Ángela María Ponce, también ha sido una destacada figura dentro de esta comunidad, porque fue la primera mujer transgénero en ganar Miss España.

Después de Ponce, las mujeres transgénero se hicieron más comunes en los certámenes de belleza, de hecho, en el 2022 la tailandesa Jakapong “Anne” Jakrajutatip, que es una mujer transexual, compró la franquicia del Miss Universo, hecho que provocó mucha controversia.

Otra mujer trans destacada durante este 2023 fue Marina Machete, la miss Portugal 2023, hizo un gran papel en el Miss Universo que se disputó en El Salvador en noviembre, incluso fue una de las semifinalistas, demostrando que aunque es un proceso de mucho tiempo y muy difícil, poco a poco se van cerrando la brecha de la desigualdad y discriminación contra la que las personas transgéneros luchan todos los días.