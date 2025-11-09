Teleguía Farándula

Canal alemán DW revela al mundo la historia de criatura gigante que habitó en Costa Rica hace millones de años

El canal DW Español, filial latinoamericana de la cadena alemana Deutsche Welle, publicó un reportaje sobre una misteriosa criatura prehistórica que habitó en el sur de Costa Rica

Por Hillary Chinchilla Marín

El reconocido canal DW Español, filial latinoamericana de la Deutsche Welle, compartió un video que ha captado la atención internacional al hablar sobre una criatura que habitó en Costa Rica hace millones de años: el perezoso gigante.

En el reportaje, el medio explica que esta especie vivió en el sur del país, junto a otros animales prehistóricos como caballos, mastodontes, camellos y armadillos gigantes. Los restos fósiles hallados en territorio costarricense tienen una antigüedad de más de 5.8 millones de años, convirtiéndose en uno de los descubrimientos paleontológicos más relevantes de la región.

Los indígenas lo conocían como la “Bestia del sitio de Sibö”, símbolo de poder en la antigüedad.

“La bestia del sitio de Sibö”

Según el informe de DW, los pueblos indígenas costarricenses conocían a esta criatura como la “Bestia del sitio de Sibö”, nombre que se asocia a su enorme tamaño y fuerza.

El perezoso gigante podía alcanzar tres metros de altura y pesar cerca de siete toneladas. Era herbívoro y se erguía sobre sus patas traseras para alcanzar las copas de los árboles.

Hasta el momento, restos similares solo se habían encontrado en Argentina, lo que convierte el hallazgo en Costa Rica en una nueva evidencia de la migración de especies desde América del Sur hacia el norte en tiempos prehistóricos.

Un hallazgo que recorre el mundo

El perezoso gigante podía alcanzar los tres metros de altura y pesar hasta siete toneladas. (MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE)

El video publicado en la página oficial de DW Español en Facebook destaca la importancia del descubrimiento y su valor para entender cómo se formó la fauna de América Central. El contenido ha sido ampliamente compartido por usuarios que celebran que una cadena internacional dé visibilidad a un hallazgo realizado en Costa Rica.

El canal, cuya señal llega a toda Latinoamérica, el Caribe, Brasil y Estados Unidos, continúa difundiendo contenido cultural y científico sobre los avances y curiosidades del continente.

El canal DW Español destacó el hallazgo del perezoso gigante que habitó en Costa Rica.
El canal DW Español destacó el hallazgo del perezoso gigante que habitó en Costa Rica. (DW Español/DW Español)

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

