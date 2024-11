Cantante nacional narra cómo Carlos Rivera la hizo vivir una noche inolvidable

Mariana Grillo vivió un sueño hecho realidad con Carlos Rivera (Cortesía)

Carlos Rivera le cumplió una promesa a una cantante nacional y la hizo vivir una de las noches más especiales e inolvidables de su vida.

El cantante mexicano se presentó el pasado fin de semana en el Estadio Nacional en una noche que calificó como inolvidable y no solo para él, ya que la artista Mariana Grillo logró cumplir el sueño de subirse al escenario y cantar para él “Lo que hace un fan”, pieza que ella le compuso hace unos meses.

La oriunda de Aserrí de 33 años empezó a seguir a Rivera desde hace 20 años que salió en La Academia, pero su sueño se empezó a gestar a principios de este año cuando entró al fans club Oficial “Solo tú”, donde descubrió lo que es un verdadero fan, experiencia que la llevó a crear una canción para el mexicano.

Con esa canción y pagando todo por su cuenta se fue para México a construir el sueño que se le cumplió frente a miles de personas en el concierto de Rivera.

“Carlos hizo una ExpoRiverista (reunión con fans) hace tres meses, en agosto y fui en representación del club de fans y yo quería ir y dedicarle la canción por los 20 años de carrera, entonces la grabé una semana antes de la actividad, se la llevé a México y se la entregué en digital. Yo tenía menos un minuto para poder saludarlo, entonces entré cantándole un pedacito, pero iba muy emocionada y se me cortó la voz porque la emoción era mucha”, nos contó.

El gesto de la tica conmovió a Rivera, por lo que la dejó estar ahí más tiempo del planificado y hasta le dedicó unas lindas palabras.

“Me dejó más tiempo del que nos permitían, le pude cantar, entregarle la canción en la mano y él me abrazó y me dijo que muchas gracias, que nunca nadie le había escrito una canción. Creo que soy la primera fan que le ha hecho un tema y le dije que lo único que le pedía era que me dejara cantarle esa canción en Costa Rica y me dijo que sí”.

Aunque ella pensó que el “sí” podía ser una emoción del momento, este viernes se llevó una gran sorpresa.

“En redes estuvimos trabajando para que Carlos se acordara, pero no era nada fijo. Fue el viernes a las 4 de la tarde que me llamaron y fue una gran sorpresa porque pensaba que no se iba a dar, pero me contactó el productor Juan José Rojas y me dijo que Carlos lo había llamado para decirle que él quería que estuviera como invitada especial ”, recordó la también ingeniera topógrafa.

Lo que hace un fan de Mariana Grillo se puede escuchar en Youtube (Cortesía)

Experiencia única

Grillo ama la música y tiene experiencia cantando ante público, pero presentar una canción propia y tan especial en el recinto más grande del país, la marcó para toda la vida.

“La presentación me dejó sin palabras. Yo estuve en un coro muy conocido aquí en Costa Rica que tenía un público grande, pero no tan grande. Cuando salí y vi tanta gente, la impresión fue enorme. Nervios siempre va a haber, pero una vez que puse los pies en el escenario, eso se va. Ese día no había presentador y me tocó hacerla a mí misma, salí con mucha energía y muy segura porque Carlos confió en mí y quería gozar el momento”, relató.

Para ella fue muy especial presentar su canción, que habla de lo que vive como fan, frente a miles de personas que apoyan y siguen a Rivera al igual que ella.

“Fue también reconocer ese apoyo de ser un fan porque mi canción habla de eso, de lo que es toda la gente que estaba en frente mía. El recibimiento de la gente fue muy bonito, ellos me apoyaron, yo se les conté un poquito la historia, que se la escribí a Carlos”.

Su experiencia con el intérprete de “Que lo nuestro se quede en nuestro” terminó justo como empezó, con un prometedor mensaje.

“A Carlos lo vi en la mañana antes del concierto y ahí me dijo que iba a cantar porque él me lo había prometido y lo vi después en la noche cuando nos tomamos una foto y ya me preguntó que cómo me había ido. Yo le agradecí por permitirme cumplir un sueño, porque fue gracias a Dios y a él que se dio. Me abrazó y me dijo que se alegró mucho por mí y que nos vemos pronto”.

Grillo espera que su historia motive a otras personas a soñar y no limitarse en ningún aspecto de la vida.

“Esto me demuestra que nunca hay que dejar de soñar. Lo más importante es creer en uno mismo, porque muchas veces uno se autosabotea sin saber que el poder de uno mismo es el más grande. Para mí los sueños son fundamentales y si uno tiene a Dios de primero, él nunca va a fallar”, finalizó.

Mariana Grillo y Carlos Rivera tras concierto del mexicano (Cortesía)

Mariana Grillo es parte de un club de fans oficial de Carlos Rivera (Cortesía)