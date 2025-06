Cantante nacional volvió a Teletica para vivir sueño con Myriam Hernández en Nace una estrella

Joss Araya Nace una estrella (Cortesía/Cortesía)

La cantante nacional Joss Araya vive un sueño en su segundo proyecto en Teletica, donde pudo conocer a uno de sus ídolos.

La exparticipante de Tu Cara Me Suena 2021 volvió este año a Teletica para ser parte de la banda que acompaña las presentaciones de Nace una estrella, proyecto que la tiene muy ilusionada y que, además, le dio la oportunidad de conocer a una de las latinas que más admira, Myriam Hernández.

“El domingo pasado fue una noche superespecial porque una de las participantes, Franciny, tuvo que cantar la canción ‘Herida’, de Myriam Hernández. Entonces, nosotros hicimos el arreglo en vivo para ella y, obviamente, fue una sorpresa. Fue sumamente increíble porque estábamos un poco tensos; trabajamos muchísimo, muchas horas para que todo quedara superbién”, nos contó.

Aunque tienen meses compartiendo lugar de trabajo los domingos con la cantante chilena, fue hasta este domingo que pudieron hablar con ella. Y fue un encuentro que nunca olvidará.

“Fue maravilloso porque ese día no esperábamos que íbamos a estar con ella. Myriam tenía un meet and greet con los fans. Entonces, fue muy bonito porque no solo tuvimos la oportunidad de interpretar esa canción en vivo frente a ella, sino que también pudimos, al final, hablar un poquito con ella y nos contó que quedó muy complacida con todo el arreglo. Nos tomamos fotos y todo. Myriam quedó muy complacida con eso. Ella nos felicitó, de verdad, que quedó muy contenta y, pues, nosotros también como banda”, agregó.

Conocer y compartir con la intérprete de “Huele a peligro” es un sueño hecho realidad para Araya, ya que, como buena seguidora de la música plancha, la suramericana la ha acompañado en su vida y carrera durante mucho tiempo.

“Para mí fue un sueño hecho realidad, porque al menos yo siempre he sido superfan de Myriam. Toda mi adolescencia escuchaba todas sus canciones, porque siempre me ha encantado cantar baladas. Ella tiene de las mejores canciones románticas de toda Latinoamérica, y es una gran artista. Bueno, al menos para nosotros, habernos dado cuenta de que ella venía como jurado fue de verdad una sorpresa preciosa. Fue un shock y mucha responsabilidad en cada canción también”.

A pesar de que la chilena es una artista muy destacada a nivel internacional, Joss asegura que está llena de humildad, pero eso sí, lo que se vio el domingo pasado fue una excepción, ya que ella siempre se va antes del final del programa.

“Siento que es una persona sumamente linda, tiene mucha humildad. Ella siempre está dispuesta a aportar algo positivo a cada participante, a empoderarlos y ayudarles. Entonces, ha sido una sorpresa conocerla un poquito, por lo menos escuchándola en cada evaluación como persona, y no solamente como cantante. Y cuando la he visto referirse al público, a la gente que se acerca a ella cuando se ha podido, porque ella tiene espacios muy limitados. Pero cuando la he visto compartiendo con el público, ha sido sumamente linda, humilde, tiene una energía preciosa”.

Aunque tienen meses trabajando en el mismo lugar, integrantes de la banda de Nace una estrella compartieron con Myriam Hernández hasta la gala anterior (Cortesía/Cortesía)

Su carrera viene con todo

Aunque al programa de canto de Teletica le está invirtiendo muchas horas a la semana, casi de domingo a domingo, siempre tiene tiempo para su carrera.

Este fin de semana se presentó en el Teatro Melico Salazar con la Filarmónica Nacional en un especial de música plancha de despecho. También realiza conciertos en eventos y fiestas.

“Muy pronto voy a lanzar mi tercer sencillo musical ‘Lejos’, que es una canción que viene de despecho, de desamor, para bailarla, y ahí voy a sorprender al público un poquito. Entonces, estoy muy contenta porque igual estoy ocupada con mis proyectos y con mucha ilusión. A mí me encanta escribir canciones, es un disfrute por todos lados; sea o no una experiencia musical. Esta la compuse hace un tiempo y la terminé de grabar y producir este año con Alejandro Castro”, concluyó.

A Joss y a todo el equipo de Nace una estrella les quedan cuatro galas más de programa y asegura que seguirá aprovechándolas al máximo para crecer y aprender, como lo ha hecho durante todo el proyecto.

Esta es el segundo proyecto de la cantante con Teletica (Cortesía/Cortesía)