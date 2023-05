Cantante Pablo Montero busca reivindicarse guiado por el amor más importante

El cantante mexicano Pablo Montero lucha por salir adelante y superar sus problemas, guiado por el amor de su familia.

Tras una ola de escándalos, denuncias y malas presentaciones, el artista habló con el medio mexicano TvyNovelas para contar cómo se recupera.

“La educación, los principios de familia y los cimientos de roca que me formaron es lo que hace que me levanté cada vez que me caigo”, comentó.

El también actor asegura que ya superó un límite de caídas y que espera no tener más lecciones de vida.

“Ya pase esa etapa de tropiezos en la que dices ya no más, ya te sales del camino y sabes que es bueno y que no, son lecciones que Dios me mandó para aprender”.

El intérprete de “Hay otra en tu lugar”, concluyó diciendo que se mantiene con los pies en la tierra por su madre y sus hijos.

“Hoy vivo feliz y le doy gracias a Dios porque respiro, hablo con mi madre y escucho a mis hijos, esa es la vida”, concluyó.