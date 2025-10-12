¿“Caramelo” de Netflix se basa en hechos reales? La historia de un perro protagonista

Caramelo, la nueva película de Netflix. (La /La prensa Libre)

Netflix ha estrenado recientemente Caramelo, un drama brasileño que combina amistad, enfermedad y superación. Muchos espectadores se preguntan: ¿existió realmente el perro protagonista? ¿Es real lo que cuentan en la película? Aquí la respuesta clara.

La película fue dirigida por Diego Freitas, narra la vida de Pedro (interpretado por Rafael Vitti), un chef que recibe un diagnóstico de glioma. En medio de ese desafío descubre a un perrito mestizo callejero que cambia su vida.

¿Y el perro, sí existió? Sí, el can existe. En la película lo conocen como Caramelo, pero su nombre real es Amendoim, un perro callejero de pelaje marrón dorado que el director encontró cuando buscaba al compañero ideal para la historia.

La historia de Caramelo toca corazones. Capturas (La /La prensa Libre)

Después de seleccionarlo, Amendoim recibió entrenamiento especializado bajo la tutela de entrenadores como Luis Estrelas y el especialista estadounidense Mike Miliotti.

Según el medio La Prensa Libre, cuidaron que tanto él como los otros perros del rodaje tuvieran los cuidados adecuados para proteger su bienestar durante toda la filmación.

Aunque la historia de Pedro no está inspirada en una persona específica, Caramelo incorpora elementos emocionales reales: la lucha contra la enfermedad, la importancia del apoyo emocional, la amistad y la adopción responsable de mascotas. Es precisamente la mezcla de ficción y recuerdos semejantes los que logran que muchos sientan que la película refleja algo vivido personalmente.

Impacto y simbolismo

El nombre Caramelo, el color y el carácter de Amendoim están inspirados en perros mestizos brasileños conocidos como “caramelos”, muy comunes en las calles de Brasil. Este nombre no es solo estético: simboliza la resistencia, la autenticidad y la esperanza de quienes menos tienen.