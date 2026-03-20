Chances hoy: pruebe su suerte con este número que da la IA para el acumulado de ¢1.167 millones

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social de este viernes 20 de marzo se juega con un atractivo acumulado de ₡1.167 millones, además de premios millonarios que mantienen la expectativa entre los jugadores.

Premios del sorteo

El premio mayor alcanza ₡240 millones en dos emisiones. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Según la Junta de Protección Social (JPS), el premio mayor para este sorteo es de ₡240 millones en dos emisiones.

El segundo premio será de ₡37 millones, mientras que el tercer premio alcanza los ₡9 millones por emisión, lo que convierte este sorteo en uno de los más llamativos del momento.

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Número de la suerte

Para quienes buscan una guía, una combinación sugerida para este viernes es:

Número: 41

41 Serie: 729

Esta combinación de dos cifras y serie de tres dígitos responde a patrones equilibrados que suelen llamar la atención de los jugadores.

Ilusión por el acumulado

Para este sorteo de Chances hay un acumulado de ₡1.167 millones este viernes. (Mayela López)

El acumulado de ₡1.167 millones sigue creciendo y alimenta la ilusión de quienes participan en el juego, con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

El sorteo de Chances continúa siendo uno de los favoritos en el país, especialmente cuando los premios alcanzan cifras tan altas.

Nota realizada con ayuda de IA