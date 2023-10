Chef Sophia Rodríguez compartió una gran noticia sobre su bebé

La chef Sophia Rodríguez cuenta los días para el bautizo de su hija (Instagram)

La chef Sophia Rodríguez compartió con sus seguidores una noticia sobre su bebé que la tiene muy emocionada.

La también presentadora de televisión está viviendo uno de sus sueños más grandes, ser madre y su emoción es tanta que la comparte con sus miles de seguidores.

Ella y su esposo, Ricardo Zoch, ya están alistando todos los pasos para uno de los días más importantes de su bebita Juli, el bautizo.

“Padrinos graduados y listos para el bautizo de Juli. Tío Roger y tía Andre”, escribió junto con unos emojis de corazón en sus historias de Instagram.

Rodríguez también contó cómo la bebé ha llegado a convertirse en su mejor compañía, porque antes se sentía sola cuando su esposo pasaba mucho tiempo trabajando en el restaurante que tienen juntos.

“Antes en ocasiones me sentía solita, por eso no saben cuánto estoy disfrutando la compañía de esta pequeñita que va conmigo a todo lado y me llena de confianza para animarme sin miedo, claro siempre cuidándola mucho. A ella le agradezco tanto y a todas mis amigas que también muchas veces se nos unen”.

Justamente, este sábado la pequeña está cumpliendo dos meses de vida, que sin duda han sido los mejores de la querida chef.